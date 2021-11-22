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不断重演的愤怒和失望（环球走笔）

张梦旭
2021年11月22日05:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　美国威斯康星州基诺沙县巡回法院近日作出判决，宣布去年8月基诺沙市枪击案嫌疑人凯尔·里滕豪斯无罪。枪击案受害者的亲属发表声明说，这一判决让他们感到“心碎”。判决在美国多地引发抗议，折射出美国枪支暴力之殇。

　　枪支暴力在美国是一场全国性流行病，被称为美国“作为一个国家在品格上的缺陷”。美国“枪支暴力档案室”数据显示，2020年美国共有超过4万人死于枪击，创下历史最高纪录。2021年，这一趋势仍在蔓延，迄今死亡人数已经超过去年全年。

　　“你经常听到这些数字，但你从来没有把名字和受害者联系起来。我想让你看看我儿子是谁。”笔者日前在美国国家建筑博物馆参观“枪支暴力纪念项目”展览时，一位母亲的悲恸诉说令人痛心。她叫帕梅拉·博斯利，她的儿子2006年在芝加哥筹备一场音乐会时遭枪杀，年仅18岁。

　　美国国家建筑博物馆推出“枪支暴力纪念项目”，讲述约2800名死于枪支暴力的普通美国人的故事，旨在唤醒美国社会对枪支暴力的集体认知。该项目由4个展区组成，每个展区用玻璃砖搭出700个小格子，每个小格子中展示一位受害者的照片、姓名、个人经历、生前物品、遇害日期等。

　　“每天有100多名美国人被枪杀，200多名美国人遭枪击受伤。58%的美国成年人或他们照顾的人在一生中经历过枪支暴力。但是统计数字并不能完整地反映损失，每个受害者都有他们的名字、家庭，这些家庭遭受着持续性痛苦。”“枪支暴力纪念项目”展板上的话发人深思。

　　有统计数据显示，自1975年以来，已有超过150万美国人死于与枪支相关的自杀、谋杀与意外，超过美国自19世纪60年代内战以来所有战争导致的死亡人数之和。与连绵不绝的枪支暴力事件相伴的，是年复一年的控枪争论。然而，几乎每一次有关控枪的高谈阔论都无果而终，只有枪支暴力犯罪事件受害者及其家属在默默承受痛苦。

　　控枪努力裹足不前，与美国国会两党尖锐对立、“为了反对而反对”密切相关。代表枪支制造和买卖的利益集团早已渗透到美国政治生活方方面面，导致任何控枪努力都步履维艰。事实上，20多年来，美国基本上没有通过任何有实际意义的控枪法案。今年3月，民主党掌控的国会众议院曾通过两项加强购枪背景调查的法案，但至今仍受阻于参议院无法推进。美国皮尤研究中心今年4月的调查显示，73%的民主党人及具有民主党倾向的人视枪支暴力为严重问题，而共和党人及具有共和党倾向的人中这一比例只有18%。

　　“我们什么时候才能放下武器……我们的政治、陈词滥调、相互指责、束手无策、惊慌失措只会带来更多愤怒和失望，更多类似场景一次又一次重演。”面对频发的枪击案，美国一些政界人士发出这样的质问。其实，美国社会何尝不清楚问题的答案：只有停止政治上的相互攻讦，真正把民众的生命安危放在心上，才能拿出实际行动抑制枪支暴力犯罪。


　　《 人民日报 》（ 2021年11月22日 16 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)

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