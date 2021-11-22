新华社乌鲁木齐11月21日电 （记者郝玉）20日16时30分，一列满载1000余吨援助物资和生活生产物资的货运专列从新疆乌西站驶出，将经由霍尔果斯铁路口岸出境，采取铁路加汽运方式运输至阿富汗马扎里沙里夫，预计全程用时12天左右。

此趟班列是我国开行的第三列中国·新疆—阿富汗货运专列，班列共计50个40英尺集装箱，为新疆援助阿富汗的棉衣、棉鞋、毛毯、馕和奶茶粉等阿富汗人民越冬急需的生活生产等物资。

为保障此次物资顺利运输，新疆铁路部门在车源配置、装卸组织、编组挂运等环节开辟绿色通道，优化作业流程，保障物资能够快速装车、及时开出。同时，加强与海关、货运代理企业的协调配合，为专列通关提供“一站式”服务，确保班列到达口岸后迅速查验放关，最大限度压缩班列停留时间。

负责货运代理业务的浙江铁盟国际物流有限公司业务负责人马超介绍，为尽快将人道主义援助物资运送至阿富汗，该公司探索多式联运的新路线，自今年6月底以来，已累计通过货运班列运输人道主义援助物资和其他生活生产资料2600余吨。

新疆与阿富汗毗邻接壤，运输距离短。中国·新疆—阿富汗班列的开行，为保障人道主义援助物资运输开辟了通道。

《 人民日报 》（ 2021年11月22日 16 版）

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