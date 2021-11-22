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“中国刺绣艺术令人惊叹”

本报记者  于  洋
2021年11月22日05:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　由中国驻波兰大使馆与波兰各地方博物馆联合主办的中国刺绣展，近日在波兰多个城市展开线下巡展活动。一幅幅精美的刺绣作品，为波兰民众打开一扇了解中国传统文化、欣赏中国艺术之美的窗口。

　　波兰东部重要城市缅济热茨是巡展第三站。展览举办之时恰逢波兰传统节假日，大批民众来到缅济热茨博物馆观展。馆长安杰伊·基米尔表示，尽管博物馆对参观人数进行了限制，前来参观的民众仍络绎不绝，比平常人数增加了近一倍。

　　这次刺绣展包括40余件做工精致、图案精美的刺绣作品以及大、小纸扇等装饰品。刺绣作品中栩栩如生的人物画像、生动逼真的花鸟猫鱼等形象让参观者赞叹。尤其是苏绣双面作品《猫》，以立体生动的形象、双面刺绣的工艺和别出心裁的创意，备受参观者喜爱。来自缅济热茨第三幼儿园的老师尤利娅，带领幼儿园小朋友参观后，对中国传统的刺绣工艺赞不绝口：“我很难相信这些生动的作品是用针和线创作的，这分明就是绘画和摄影作品。中国刺绣艺术令人惊叹。”

　　“中国刺绣是世界艺术瑰宝，各地刺绣风格有所不同，如上海的顾绣、北京的京绣、开封的汴绣、山东的鲁绣等，以及被誉为‘四大名绣’的苏绣、粤绣、湘绣和蜀绣。我非常高兴波兰民众能在波兰欣赏到正宗的中国刺绣作品。”波兰民俗学专家布兰迪斯说。

　　中国刺绣展受到当地中国文化爱好者的欢迎。今年国际博物馆日期间，波兰绿山城博物馆围绕刺绣展举办了以中国文化和历史为主题的“博物馆之夜”，组织系列中国文化讲座和工作坊活动。在新苏尔市巡展期间，当地博物馆举办了11场主题工作坊，如中国文化讲座、刺绣作品导读讲解、彩笔画纸扇等活动，吸引了上千名当地民众参与。

　　中国驻波兰大使馆文化参赞张忠华说：“新冠肺炎疫情使中波两国之间的人员交流受到影响，但波兰民众对中国文化的热情并没有消减。线上线下推出的戏剧展播、专题音乐会、文学论坛以及即将推出的‘中波友好合作故事’等项目，让两国文化交流不‘掉线’，为新时代中波交流奠定了更加扎实的人文基础。”

　　（本报华沙电）


　　《 人民日报 》（ 2021年11月22日 16 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)

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