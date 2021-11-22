本报记者 赵益普

近日，柬埔寨邮电部联合教育、青年和体育部，与华为技术（柬埔寨）有限公司共同举办了“2021年柬埔寨华为信息及通信技术大赛”，吸引了10多所柬埔寨大学的学生参加。当地舆论认为，柬埔寨近年来大力推动数字经济发展，随着政府多项利好政策的陆续出台，柬埔寨数字经济前景可期。

今年6月，柬埔寨政府发布了《数字经济和数字社会政策框架（2021—2035）》，包含139项具体措施，并提出了五大发展目标：发展数字基础设施、建立数字信任和信心、培养数字公民、建设数字政府以及促进数字商业。根据该政策框架，柬埔寨政府于9月成立了数字经济和数字社会理事会，以协调各相关部门有效执行措施，同时监督和评估实施效率及成果。

柬埔寨首相洪森表示，该政策框架是柬埔寨到2035年实现数字化转型目标的路线图，将适应疫情后经济社会发展新趋势，推动数字经济发展，改善人民福祉。

近年来，柬埔寨非常重视数字经济发展。2018年，柬政府明确提出将数字经济作为国民经济发展重点。2019年11月，柬政府颁布《电子商务法》，该法涵盖电子签名、契约、结算、产品和服务质量标准等电子商务各领域，明确规范了柬埔寨境内和跨境电子商务交易流程。为进一步简化流程以吸引外资，今年9月，柬政府将外国电商企业纳入简化增值税登记机制。

除法律法规及政策框架外，柬埔寨政府着力帮助中小微企业进行数字化转型。柬埔寨目前约有5.2万家中小微企业。为帮助其扩大销售渠道、寻找潜在客户，柬埔寨商业部今年推出了中小微企业贸易电商平台。柬埔寨商业大臣潘索萨表示，电子商务的发展和正在进行的数字化转型提高了柬中小微企业的生产力和竞争力。

柬埔寨当地电商平台“微笑商城”联合创始人谢莫罗认为，政府对数字经济的重视不仅鼓励更多企业研发和应用数字技术，还将激发与数字经济相关的商业创意，这将帮助柬埔寨经济实现可持续发展。

柬埔寨《金边邮报》认为，人口结构年轻化是柬发展数字经济的巨大优势之一。当前，柬埔寨人口约1600万，中位年龄为25岁，56%的柬埔寨人年龄介于15至35岁。此外，柬埔寨是世界上移动互联网普及率最高的国家之一。2020年，柬埔寨有近1500万移动互联网用户和1070万部连接到互联网的智能手机。

为建立数字人才生态系统，柬埔寨邮电部成立了柬埔寨数字科技学院和通信科技基金，以提供奖励、培训和技术支持的方式，培育当地数字人才并扶持科创公司。

（本报曼谷电）

《 人民日报 》（ 2021年11月22日 16 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)