本报记者 管克江 王 迪

“跨国企业要在中国市场获得更大成功，关键一点就是要了解中国的发展理念和发展方向，在中国高质量发展过程中抓住新机遇。”英国阿斯利康公司全球执行副总裁王磊近日在接受本报记者专访时表示，中国政府向来说到做到，从中央到地方有强大的执行力，确保相关政策落实。对于跨国企业而言，这是最大的确定性和利好。

在第四届进博会上，阿斯利康首次联合来自不同领域的合作伙伴，共同展示多层级健康创新生态圈：在中方专家指导下建立的慢性肾脏病全程管理中心，与中国县级卫生机构合作开展“双肺筛查”项目……王磊说：“过去，我们以展示自己的产品和研究成果为主。今年，我们全方位展示了与跨界合作伙伴的最新合作成果，希望借助进博会平台吸引更多伙伴，共同研创更多突破性产品及诊疗一体化解决方案。”

跨界合作为阿斯利康在中国的发展注入新动力。“中国进入新发展阶段，更加重视满足民众对更美好、更健康生活的需求。对药企来说，这意味着巨大发展机遇。”王磊指出，患者对健康生活的需求，涉及预防、早期筛查、规范诊断和治疗、康复随访、心理支持等方方面面。正因为如此，阿斯利康提出打造健康创新生态圈，推动政、产、学、研、医、投等领域伙伴开展合作。目前，阿斯利康携手300多个合作伙伴成立的中国智慧健康创新中心，推出全病程管理诊疗一体化创新方案，已在全国7000余家医院落地。在全国7个城市建立的国际生命科学创新园，累计吸引了60余家初创企业落户。

“中国通过举办进博会等诸多具体且有效的举措，不断推进高水平对外开放，促进全球交流合作，为跨国企业带来了更广阔的发展空间。”王磊表示，中国已成为阿斯利康全球第二大市场，并日益成为其最重要的全球研发中心之一。

10月11日，阿斯利康设在上海的全球研发中心正式启用。“中国鼓励创新并重视全球创新合作，医疗领域的创新能力得到大幅提升。借助中国在人工智能、大数据等多个领域的优势，以及上海的区位特点，我们能更快将全球创新药物引进中国，同时加快本土创新药物开发，为全球患者提供世界级、中国造的优质医疗解决方案。”王磊对此充满信心。

王磊负责阿斯利康在全球70多个国家和地区的业务。“我们在中国的不断发展，得益于中国独特的制度优势、优良的营商环境、强大的创新实力，也在于各方坚持以患者为中心开展合作。我们希望把在中国的成功合作经验，应用到其他市场中去，让更多人乐享健康生活。”王磊介绍，阿斯利康和康泰生物在新冠疫苗生产制造方面开展了合作。康泰生物生产的腺病毒载体新冠疫苗已在印尼获得紧急使用许可。“未来，阿斯利康将继续携手合作伙伴，探索适合中国的创新医疗产品研发途径，助力中国本土原创新药的研发和应用。”

《 人民日报 》（ 2021年11月22日 16 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)