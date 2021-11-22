本报记者 李晓骁 毕梦瀛

拉美和加勒比地区是“一带一路”国际合作的重要参与方。近年来，中拉经贸合作进入了发展快车道，展现出蓬勃生机。统计数据显示，目前中国继续保持拉美第二大贸易伙伴地位，双边贸易额已连续3年超过3000亿美元。今年1—9月，中拉贸易额达到3318.8亿美元，同比大幅增长45.5%。

设施联通——

提升基础设施水平

何塞是玻利维亚丘基萨卡省南部的橘农，以前去帕迪亚镇售卖橘子，要走崎岖的山间土路，花一天时间。中国电建承建的帕迪亚—埃尔萨尔托公路建成后，当地人的生活发生了很大变化。

帕迪亚—埃尔萨尔托公路项目是玻利维亚6号国家公路的一部分，平均海拔2000米，沿途山峰起伏，层峦叠嶂，途经11个村庄，是连接玻主要城市苏克雷市和圣克鲁斯市的干线。今年5月，公路建设克服疫情困难，顺利竣工通车。玻总统阿尔塞称赞说：“新公路使原本3小时的车程缩短至30分钟，惠及沿线30万居民，数十个社区将从中受益。”

“近年来，中国在拉美和加勒比地区的投资逐年增加，中国企业帮助拉美国家提高了基础设施建设水平。”巴西里约州立大学国际关系学者毛里西奥·桑托罗说。

据统计，2005年至2020年间，中国在拉美和加勒比地区已投入使用或在建的基础设施项目共138个，为当地创造60多万个就业岗位。疫情防控期间，中拉基础设施合作规模逆势而上，助力当地补齐基础设施短板。

在巴西，中巴双方在能源矿产、电力电网、港口疏浚等重大项目合作上进展顺利，中国已成为巴西最主要的境外投资来源国之一。巴西基础设施部常务副部长桑帕约表示，巴中双边基建合作基础好、互补性强。巴西经济当前面临挑战，巴方正制定新的疫后基建规划和引资政策，希望能吸引更多中国企业参与当地物流体系重点项目建设。

10月18日，在第二届“一带一路”能源部长会议上，古巴加入“一带一路”能源合作伙伴关系，将与中国深化在风电开发、标准及设备制造等方面的合作。

智利前驻华大使、美国波士顿大学帕迪全球研究学院教授贺乔治日前撰文表示，共建“一带一路”契合拉美地区发展需求，基础设施和互联互通建设将助力该地区提升竞争力。

贸易畅通——

改善生产生活条件

巴西阿马帕州大部分区域位于亚马孙雨林，没有州际公路与其他地方相连，与外界只能依靠水路和空路连通，当地人主要以渔业和采集阿萨伊浆果为生。对华大豆贸易不断增加给当地带来巨大变化——6年多来，该州大豆种植面积从不足2000公顷迅速增至超过两万公顷，产量也提升至每公顷近3000千克，较之前增长超过50%。“大豆出口让我们收入提高了，生产生活的条件都改善了。”当地农场主托马斯说，为了支持大豆出口，政府专门整修了公路，并计划对港口进行升级改造。

巴西经济部数据显示，今年1—9月，中国和巴西贸易额突破1000亿美元，创历史新高。其中巴西对华出口同比增长34.1%。巴西央行在其《焦点调查》报告中指出，中国国内消费的显著增长拉动了巴西出口。

得益于强劲的对华出口，智利外贸今年也呈现上扬趋势。除了走俏的蓝莓、车厘子，智利自去年起开始向中国出口柑橘类水果。智利海关总署署长何塞·伊格纳西奥表示，智中双边贸易增长迅猛，进一步印证了中国作为智利主要贸易伙伴的重要地位。10月8日，中国与智利海关“经认证的经营者”（AEO）互认安排开始实施，这是中国在南美地区首个正式实施的海关AEO互认安排。中智两国AEO企业将在通关过程中享受多项便利，货物通关时间有望明显压缩，港口、保险、物流等贸易成本也将相应降低。

联合国拉加经委会认为，亚洲地区尤其是中国，将成为未来推动拉美出口增长的主要动力。疫情下拉中经贸保持增长，充分体现了双方经贸关系的巨大韧性和潜力。

玻利维亚社会研究员埃内斯托·卡利萨亚认为，共建“一带一路”对拉美和加勒比地区社会经济发展起到了明显推动作用，这不仅体现在各国的贸易活跃度上，还反映在投资、旅游业以及文化传播等领域。

资金融通——

实现多元融资支持

今年7月底，随着首笔结售汇交易完成，中国制造业第一家海外银行——徐工巴西银行正式获得巴西央行官方许可，获批外汇牌照。从起重机到金融业，徐工巴西实现产融结合，开始为客户提供“装备制造+装备金融”的解决方案。

自2019年中拉开发性金融合作机制成立以来，中国和拉美多国政策性银行强强联合，一方面共同支持中拉基础设施重大合作项目，另一方面推进人民币和拉美地区货币融资合作。去年8月，中国和阿根廷续签货币互换协议，阿根廷央行在公报中指出，该协议有助于阿根廷加强金融环境以支持阿中两国的贸易和投资，给予阿根廷金融更强的稳定性并深化两国央行之间的关系。

今年7月，智利正式加入亚投行。智利财政部部长罗德里戈·塞尔达表示，智利的大部分商业活动集中在亚太地区，加入亚投行为智利与亚太地区发展合作提供了巨大机会，将使智利获得新的重要融资来源，参与美洲和亚洲之间的互联互通项目。

智利天主教大学亚洲研究中心教授雷纳认为，共建“一带一路”为拉美国家带来新机遇，促进了区域和全球投资贸易便利化，拉中务实合作必将迎来新的突破。

（本报里约热内卢11月21日电）

《 人民日报 》（ 2021年11月22日 16 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)