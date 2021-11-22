卡利托·加尔韦斯

今年2月28日，中国援助菲律宾的首批新冠疫苗运抵马尼拉。这是菲律宾迎来的第一批新冠疫苗。中国疫苗让菲律宾得以启动全国新冠疫苗接种计划，使抗疫最前线的医护人员得到疫苗的保护。自今年2月以来，菲律宾收到的超过9767万剂新冠疫苗中，有超过4450万剂是中国科兴疫苗。感谢中国政府和科兴公司稳定、按时、大批量地交付我们急需的疫苗。

当前正是菲律宾抗疫的关键时期，大规模接种疫苗是当务之急。有中国这样可靠的抗疫伙伴，我们深感欣慰。越来越多的菲律宾民众信任并选择中国疫苗。偏远岛屿的疫苗运输耗时耗力，科兴疫苗的储存条件比较容易满足，易于运输。因此，科兴疫苗更广泛地应用于菲全国各地，帮助偏远地区的人们抗击疫情。

我在今年3月1日便接种了第一针科兴疫苗，是菲律宾最早接种新冠疫苗的人之一。中国的科兴疫苗和国药疫苗都采用了稳妥安全的灭活疫苗技术，被世卫组织列入了紧急使用清单。菲律宾食品和药物管理局在经过大量严格的审核测验之后，也给予了这两款中国疫苗紧急使用许可。这些都有力证明了中国疫苗的安全性和有效性。此外，菲律宾国家抗疫工作组联合大批本国的医学和疫苗专家，不断监测全球正在使用的疫苗的真实数据，尤其是在菲律宾大规模接种的疫苗。根据我们的数据，中国的科兴和国药两款疫苗在降低死亡率、重症率等方面表现良好。

中国和菲律宾是携手抗疫的好伙伴。菲律宾总统杜特尔特表示，来自中国的疫苗证明了菲律宾和中国之间牢固的伙伴关系。中国疫苗极大地支援了菲律宾的新冠疫苗接种计划，保护了菲律宾人民。除疫苗外，中国政府还向我们提供了医疗物资和设备，包括呼吸机、检测试剂盒、医用个人防护装备和口罩等。

未来，菲律宾将着力研发自己的新冠疫苗和药物，逐步完善医疗保健体系。希望在公共卫生和健康领域，菲中两国继续保持合作，不断深化我们的友谊。

（作者为菲律宾政府应对新冠肺炎疫情总协调人）

《 人民日报 》（ 2021年11月22日 03 版）

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