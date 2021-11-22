新华社北京11月21日电 外交部21日发表声明，宣布决定将中立两国外交关系降为代办级。声明全文如下：

11月18日，立陶宛不顾中方严正抗议和反复交涉，允许台湾当局设立“驻立陶宛台湾代表处”。此举公然在国际上制造“一中一台”，背弃立方在两国建交公报中所作政治承诺，损害中国主权和领土完整，粗暴干涉中国内政。中方对此表示强烈不满和严正抗议，决定将中立两国外交关系降为代办级。

世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。一个中国原则是国际社会普遍共识和公认的国际关系准则，是中国同立陶宛发展双边关系的政治基础。中国政府从维护中立关系的善意出发，一再警示立方不要再做背信弃义的事情。遗憾的是，立陶宛无视中国政府的严正立场，罔顾双边关系大局，罔顾国际关系基本准则，执意允许以台湾名义在立陶宛设立“代表处”，在国际上制造恶劣先例。鉴于中立赖以建立大使级外交关系的政治基础遭到立方破坏，中国政府为了维护自己的主权和国际关系基本准则，不得不将中立两国外交关系降为代办级。立陶宛政府必须承担由此产生的一切后果。我们敦促立方立即纠正错误，不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。

我们也正告台湾方面，台湾从来不是一个国家。无论“台独”势力如何歪曲事实、颠倒黑白，都改变不了大陆和台湾同属一个中国的历史事实。企图挟洋自重，搞政治操弄，最终必将是死路一条。

《 人民日报 》（ 2021年11月22日 03 版）

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