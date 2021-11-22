新华社北京11月20日电 国务委员兼外长王毅20日应邀在“全球疫情形势下管控竞争、分歧与合作”全球智库大会上发表题为《以团结反对分裂，以合作共促发展》的视频致辞。

王毅表示，疫情还在肆虐，世界仍不太平，各国应当携起手来，要坚持以团结反对分裂，要坚持以共赢取代零和，要坚持以合作促进发展，要坚持以对话管控分歧。

王毅说，11月16日，习近平主席同美国总统拜登举行了视频会晤。我们希望美方言行一致，把不打“新冷战”、不寻求冲突对抗、不支持“台独”等重要表态真正落实到具体政策和行动当中，这样才能让中美关系行稳致远。

王毅说，再过两天，中国将同东盟举行建立对话关系30周年纪念峰会，这是具有里程碑意义的重要会议，必将推动中国东盟关系进一步提质升级，朝着建设更为紧密的中国—东盟命运共同体迈出新的步伐，也必将为地区和平稳定与繁荣作出新的更大贡献。

全球智库大会由印度尼西亚外交政策协会主办，通过线上方式举行。

《 人民日报 》（ 2021年11月22日 03 版）

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