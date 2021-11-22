国家主席习近平将于11月22日在北京出席并主持中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会。峰会将以视频方式举行。

自1991年建立对话关系以来，中国和东盟拥抱时代机遇，聚焦共同发展，走出了一条团结奋进、合作共赢之路。东盟国家专家学者表示，东盟与中国关系在过去30年间实现跨越式发展，取得里程碑式成果，为地区乃至世界和平稳定和发展繁荣作出重要贡献。期待双方共同总结发展成就和经验，推动双方关系提质升级，构建更为紧密的中国—东盟命运共同体，促进地区和平稳定繁荣。

“树立了相互尊重和互惠互利合作的典范”

30年来，中国和东盟全方位合作不断深化。今天，双方互为最大规模的贸易伙伴、最具活力的合作伙伴、最富内涵的战略伙伴，为11国20亿人民带来了巨大利益。

文莱—中国友好协会会长菲尔达斯·拉曼表示，自建立对话关系以来，东盟和中国共促地区发展繁荣，共同维护地区和平稳定，合作取得丰硕成果。“展望未来，东盟与中国将建设更为紧密的命运共同体，造福双方人民。”

“东盟与中国走出了一条睦邻友好、合作共赢的道路。”老挝国立大学中国研究中心研究员素里耶·莫那拉表示，面对挑战，东盟与中国风雨同舟、守望相助，“以实际行动诠释了命运共同体的深刻内涵”。

在新加坡国立大学东亚研究所助理所长陈刚看来，东盟与中国各领域务实合作成果丰硕，不断深化的经贸合作为地区经济复苏提供强劲动力。“中国—东盟自由贸易区全面建成，极大提升了双方经贸依存度，推动了区域经济一体化进程，也增强了东盟和中国之间的政治互信。”

印度尼西亚佩利塔·哈拉潘大学国际政治学教授阿莱克西斯·杰马杜表示，东盟与中国自建立对话关系以来，携手维护地区和平稳定、推动区域经济一体化发展、增进人文交流，“为国际社会树立了相互尊重和互惠互利合作的典范”。

“过去30年，东盟和中国关系历经重重考验，在政治安全、经济贸易、社会人文三大领域取得长足进展。”泰国正大管理学院中国—东盟研究中心主任汤之敏表示，东盟和中国越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体，“这既是大势所趋，也是人心所向”。

“诠释了守望相助、休戚与共的命运共同体精神”

疫情发生以来，中国与东盟积极开展抗疫合作。迄今，中国已向东盟十国提供了超过3.6亿剂新冠疫苗和大量抗疫物资。

柬埔寨民间社会组织联盟论坛项目计划部主任谢莫尼勒表示，从支持抗疫物资到分享防控经验，从联合研发疫苗到保障地区产业链供应链稳定，东盟与中国携手抗疫，“以实际行动诠释了守望相助、休戚与共的命运共同体精神”。

多年来，通过减贫论坛、村官交流、减贫项目等机制，中国和东盟国家在减贫方面开展了许多合作，取得了积极成效。素里耶表示：“中国充分发挥在技术、资金、人力等方面的优势，积极与东盟国家分享行之有效的经验，为东盟国家创造了大量发展机遇，展现了一个真正负责任大国的担当。”

今年年底，中老铁路即将开通运行。在素里耶看来，共建“一带一路”倡议与东盟发展规划加强对接，形成互利共赢发展格局，“为东盟地区互联互通、和平稳定、经济繁荣和可持续发展作出重大贡献”。

“共建‘一带一路’为东盟国家发展带来巨大机遇。”拉曼表示，文中共建“一带一路”取得丰硕成果，包括恒逸石化、摩拉港、“文莱—广西经济走廊”在内的许多重大项目和合作平台，为促进文莱经济多元化发展发挥了积极作用，成为文莱经济增长的重要动力。

“应对气候变化、保护生态环境、推进经济社会低碳转型是东盟国家和中国面临的共同课题。东盟急需发展太阳能、风能、地热能等可再生能源，东盟和中国开展绿色合作前景广阔。”陈刚表示。

“近年来，数字经济成为东盟—中国合作的重要增长点。”老挝中华总商会会长布拉帕表示，东盟与中国在智慧城市、电子商务、人工智能、大数据、远程医疗教育等领域都推出了合作项目，合作潜力巨大。

“面对疫情冲击，东盟和中国之间的贸易逆势上扬。在后疫情时代，数字经济、绿色经济乃至海洋经济等领域合作，将为东盟与中国合作开辟更大发展空间。”马来西亚新亚洲战略研究中心主席翁诗杰表示。

“为世界和平发展和繁荣稳定注入信心和动力”

“今年是东盟与中国建立对话关系30周年，双方全方位合作不断深化，成为亚太区域最成功、最具活力的地区合作样板。”布拉帕表示：“东盟和中国深化在各领域的交流与合作，建设更为紧密的东盟—中国命运共同体不仅将造福本地区，也将为世界和平发展和繁荣稳定注入信心和动力。”

《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）将于明年1月1日生效。杰马杜认为，RCEP的签署和生效是东盟与中国在相关领域合作最生动的写照。“多边主义和开放的区域主义符合各国共同利益。RCEP生效有利于推动东盟与中国关系行稳致远，促进地区和平稳定与繁荣。”

“中国是东盟实实在在的合作伙伴。”翁诗杰表示，中国提出的全球发展倡议，面向全球开放，欢迎各国共同参与。“该倡议符合人类社会对发展的永恒追求，将进一步深化东盟与中国合作。”

汤之敏表示，全球发展倡议有助于加快落实联合国2030年可持续发展议程，契合东盟国家的相关发展战略和发展理念，对东盟—中国关系未来发展有着重要指导意义。

“过去30年，东盟与中国关系取得许多重大成果和有益经验。相信这次峰会将推动双方关系进一步提质升级，为东盟—中国关系长远发展擘画新的蓝图，为地区乃至世界和平稳定和发展繁荣作出更大贡献。”谢莫尼勒表示，柬埔寨刚刚接棒成为东盟轮值主席国。“站在30周年这一承前启后的重要节点，我们对东盟—中国关系发展前景充满信心。”

（本报北京、曼谷、雅加达11月21日电 记者俞懿春、孙广勇、刘慧、赵益普、徐伟）

《 人民日报 》（ 2021年11月22日 03 版）

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