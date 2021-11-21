新华社金边11月21日电（国际观察）三十载携手成果丰硕 中国－东盟共启新未来

新华社记者毛鹏飞 王亚光

中国－东盟建立对话关系30周年纪念峰会将于22日举行。自1991年建立对话关系以来，山水相连、血脉相亲的中国和东盟聚焦共同发展、推进合作共赢，如今已成为最成功、最具活力的地区合作样板。

分析人士认为，此次峰会将成为承前启后的重要里程碑，推动双方关系提质再升级，为构建更加紧密的中国－东盟命运共同体创造契机，为区域合作注入新动力。

互利合作 共同发展惠及20亿民众

三十载春华秋实，从磋商伙伴和全面对话伙伴到“面向21世纪的睦邻互信伙伴关系”，再到“面向和平与繁荣的战略伙伴关系”，30年来中国与东盟关系不断升级。

中国是第一个加入《东南亚友好合作条约》、第一个同东盟建立战略伙伴关系的大国，也是第一个同东盟建立自贸区的主要经济体。2020年，双方互为第一大贸易伙伴，30年来双方贸易规模扩大了85倍。这一系列“第一”和不断刷新的记录不是抽象的数字，而是11国20亿民众实实在在的“获得感”。

北起云南省昆明市，南至老挝首都万象，全线1000多公里的中老铁路建设进展顺利，今年年底即将通车。老挝民众盼望这条铁路能吸引更多投资、促进旅游和物流发展，帮助老挝摆脱内陆国的交通桎梏。

在泰国，中国汽车轮胎模具制造商豪迈集团在泰中罗勇工业园投建的工厂订单不断。2020年工厂订单金额达2亿元人民币，产品80%出口欧美，20%供应本地。新冠疫情期间，工厂依旧高效运转，两班工人轮流工作，以满足客户需求。

在柬埔寨，由中柬企业共同开发建设的西哈努克港经济特区今年1月至10月区内企业进出口总额17.67亿美元，同比增长近40%。曾在金边打工、一个月挣100多美元的柬埔寨姑娘阿青来到这里工作已经7年，她不仅能说一口流利的中文，工资翻了好几倍，还成为一家中资纺织企业的本土管理人才。

柬埔寨政府新闻发言人机构主席帕西潘对记者说，从修路架桥到能源开发、从特区建设到扶贫减贫，中国与东盟合作领域不断拓展，不仅为当地企业带来更多发展机会，也为百姓带来更美好的生活。

守望相助 共建人类卫生健康共同体

中国与东盟国家或山水相连、或隔海相望，彼此唇齿相依、感情相牵。面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国与东盟共克时艰，始终保持密切合作，携手构建人类卫生健康共同体。

中国抗击疫情最艰难的时刻，东盟国家迅速捐款捐物，为中国加油。东盟国家出现疫情反弹时，中方投桃报李、积极行动，不仅向东盟10国提供超过3.6亿剂疫苗和大量抗疫物资，还派出多支抗疫医疗专家组。东盟秘书长林玉辉说，双方携手抗疫取得积极成效是中国与东盟友好合作的一个缩影。东盟感谢中方的抗疫支持，特别是疫苗援助。

中国驻东盟大使邓锡军表示，中方将继续优先向东盟提供充足疫苗和抗疫物资，加强疫苗和特效药合作，支持东盟加快建设区域疫苗生产和分配中心，帮助东盟加强公共卫生应急能力建设。

11月的柬埔寨金边，街道上车辆川流不息，市场已恢复往日的繁忙，人们眼中透露出摆脱疫情阴影的信心和希望。在中国疫苗的帮助下，柬埔寨疫苗接种率已接近90%，为恢复经济社会生活增添了底气。

柬埔寨首相洪森说，中国向柬埔寨等国家提供疫苗是中国将疫苗作为公共产品，并体现其全球领导力的又一例证。中国疫苗是维护公共卫生、拯救人民性命的“关键钥匙”。

携手迈步 共创区域发展美好未来

30年携手同行，中国和东盟已经互为最大规模的贸易伙伴、最具活力的合作伙伴、最富内涵的战略伙伴。分析人士认为，站在历史新起点，双方将进一步释放合作潜力，以“一带一路”建设、落实《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）为着力点，推动区域包容和平发展，造福地区国家和人民。

马来西亚独立政治观察家阿兹米·哈桑表示，中国是成功控制疫情并全面恢复经济发展的典范，东盟国家期待中国能够为本国经济复苏注入动力。

柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平说，30年来，中国和东盟携手并进取得丰硕合作成果，双方都是自由贸易和多边主义的重要推动力量，对增进区域内相互理解和信任，维护和平与稳定作出重要贡献。期待未来中国和东盟继续坚定携手推动构建命运共同体，为人类共同发展营造和谐环境。

泰国暹罗智库主席洪风相信，中国与东盟地区将成为亚洲乃至世界和平发展的动力源，为亚太地区与世界的稳定繁荣作出积极贡献。

北京大学国家发展研究院副院长余淼杰认为，中国与东盟经济互补性强，双边贸易多元，产业链关系紧密。在全球经贸关系更加复杂多变的情况下，中国与东盟更深度的经贸合作，特别是落实RCEP，对重构价值链、推动东亚地区经济融合、形成区域大循环将起到重要作用。

携手三十载，扬帆启新程。中国与东盟友好合作的巨轮将乘风破浪，驶向共同发展的美好未来。

(责编：赵欣悦、常雪梅)