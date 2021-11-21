新华社北京11月21日电 特稿：全球新冠疫情反弹 抗疫仍需多管齐下

新华社记者

近期，全球新冠疫情反弹，一些国家报告的新增确诊病例数又创历史新高。专家认为，疫情反弹与季节变化、病毒变异、过早解封、疫苗接种不足等诸多因素有关。多国近期纷纷收紧防疫措施，加快疫苗接种，以控制疫情反弹。专家指出，未来打好抗疫“攻坚战”离不开防控措施、疫苗和治疗药物多管齐下。

疫情反弹

世界卫生组织16日发布的全球新冠疫情周报显示，欧洲地区过去一周每10万人新增确诊病例230例，为全球最高；该地区当周新增确诊病例比前一周增加8%，新增死亡病例比前一周增加5%，是全球这两项数据均增加的唯一地区。

这期新冠疫情周报还显示，美洲地区新增确诊病例比前一周小幅上升，新增新冠确诊病例居全球首位的国家是美国。美国约翰斯·霍普金斯大学21日发布的统计数据显示，美国是累计新冠确诊和死亡病例最多的国家，累计确诊47701788例，累计死亡771013例。

据俄罗斯防疫指挥部20日消息，该国当天新增新冠死亡病例1254例，创疫情暴发以来新高，累计死亡262843例。

韩国中央防疫对策本部17日通报，截至当天零时，韩国较前一日新增新冠确诊病例3187例，为疫情暴发以来第二高，累计确诊402775例。现有新冠重症患者522人，为疫情以来最高纪录。

多种原因

世卫组织日前指出，目前在绝大多数国家流行的新冠病毒毒株中，德尔塔毒株占据“绝对优势”。在9月至10月向国际共享基因序列资源“流感数据共享全球倡议”平台提交的842510份样本序列中，德尔塔毒株占99.5%。

不少专家认为，欧洲疫情之所以迅猛反弹，冬季室内活动增多是原因之一，但过早放松防疫限制措施、疫苗接种率有待提高等问题尤其值得关注。

韩国自11月1日启动“分阶段恢复日常生活”防疫体系后，疫情出现反弹，现有新冠重症病例数连创新高。韩国中央应急处置本部社会战略组组长孙映莱16日对媒体说，近期新冠重症患者增多主要是因为60岁以上人群和疗养院等特定场所感染病例增加。

10月初越南全境解除封控措施以来，社会秩序日渐恢复正常。但近日越南南部地区新冠疫情反弹，单日确诊及死亡病例数均呈上升之势，多地已恢复疫情检查站，设立隔离区和收治新冠患者的野战医院等。

俄罗斯副总理戈利科娃近日说，俄疫情反弹主要原因在于部分俄民众既未遵守防疫限制规定，也没采取预防措施，例如未主动接种疫苗。大部分进入重症监护室治疗并最终死亡的患者都没有接种疫苗，其中大多数是患有心血管病、内分泌疾病和其他疾病的老年人。

抗疫组合

近期，全球多款新冠口服药研发取得进展，给抗疫增添新希望。专家指出，疫苗和药物是互补的“组合拳”关系，未来打好抗疫“攻坚战”离不开防控措施、疫苗和治疗药物。

目前新冠药物研发主要围绕阻断病毒进入细胞、抑制病毒复制、调节人体免疫系统3条技术路线开展，多个中国新冠药物进入临床试验，有望成为抗疫“新利器”。据中国国务院联防联控机制科研攻关组日前介绍，中国已有自主研发的新冠药物完成Ⅲ期临床试验，正申请附条件上市。另有多个药物在国内外开展Ⅲ期临床试验，当前显示出积极疗效。

本月4日，全球首款抗新冠口服药——美国默克公司和里奇巴克生物医药公司联合研发的莫那比拉韦，被英国药品与保健品管理局率先批准用于治疗特定新冠患者。美国辉瑞公司5日公布了一款口服抗病毒药物PAXLOVID的最新数据，Ⅱ/Ⅲ期临床试验中期分析结果显示，口服该药能降低89%的住院和死亡风险。

中国科学院广州生物医药与健康研究院特聘研究员陈凌指出，疫苗和药物是互补的“组合拳”关系：疫苗不是所有人都可接种，其保护效果和持久性有待进一步研究；一部分先天免疫较差的人接种疫苗效果不好，药物可保护这些人；有了疫苗保护，最终需要用药的人会少很多，即便药物有一定副作用，从百分比来看，绝对数也不会很大；如能研发出更有效、保护更持久的疫苗，药物的使用会更加减少。（执笔记者：李雯；参与记者：罗国芳、张晓茹、彭茜、张毅荣、陶军、杜白羽、孙一然、耿鹏宇）

(责编：赵欣悦、常雪梅)