本报记者 刘 慧

在距离孟加拉国首都达卡约200公里的帕亚拉河上，一座宏伟壮丽的矮塔式斜拉桥飞架其上。日前，由中国龙建路桥股份有限公司承建的帕亚拉大桥正式通车，当地民众期盼已久的帕亚拉河两岸互通终于成为现实。

帕亚拉大桥项目路线总长2740米，桥梁全长1470米。孟加拉国交通部部长卡德尔表示，帕亚拉大桥在孟加拉国公路网络构架中的作用举足轻重，是关系到该国国计民生的重点项目。

在当地人眼中，帕亚拉大桥是一座“发展之桥”。孟加拉国南部地区多河流，交通不便利，发展一直是个难题。帕亚拉大桥通车后，将达卡和整个西南地区连接起来，巴里萨尔—帕图卡里—库尔卡塔南部公路网变得更加通畅，沿线地区发展也将大大受益。

帕亚拉大桥项目工程师阿克巴的家就在帕亚拉河岸边。他介绍说，帕亚拉河沿岸只有一个码头，以前物资和人员都依靠这个码头摆渡，附近交通十分拥堵。如果赶上节假日，人流和车流常常要排出几公里远。“现在，桥通了路好了，居民生活更便利了。”

对南部的旅游胜地库尔卡塔来说，大桥通车意味着更多的游客。以前，从巴里萨尔到库尔卡塔要换乘轮渡，颇费周折，耗时很长。大桥通车后，两地通行时间大大降低，库尔卡塔与达卡等地的交通更加通畅。库尔卡塔酒店业主协会秘书沙里夫说，相信这座桥将为库尔卡塔带来游客潮。

孟加拉国总理哈西娜表示，该项目是孟加拉国促进道路联通的一座里程碑，将极大改善南部地区的道路交通，从各领域加快推动国家经济发展。

（本报曼谷11月20日电）

《 人民日报 》（ 2021年11月21日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)