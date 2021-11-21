本报北京11月20日电 （记者刘军国）首届“中国+中亚五国”智库论坛19日召开。相关国家政要、驻华大使和专家以线上线下方式出席并发言讨论。

据悉，此次论坛以“阿富汗新形势与中亚安全和发展”为主题，是落实中国同中亚五国外长首次会晤达成的关于建立中国和中亚伙伴国专家学者层面对话交流机制共识的具体举措。

与会代表一致认为，阿富汗局势对中亚地区影响深远，中亚既面临阿富汗安全风险外溢的挑战，又面临推动阿富汗实现和平稳定，进而消除域内安全风险的机遇。中国和中亚国家都希望阿富汗尽快实现和平稳定，并得到有效治理，愿意为此开展密切交流合作。

中国社会科学院副院长高培勇指出，当前，阿富汗正处在由乱转治的关键阶段。中国和中亚国家是阿富汗的近邻，应携手共助阿富汗局势平稳过渡，推动包括上海合作组织在内的各类涉阿多边机制形成合力，为阿富汗和平重建和持续发展营造良好的外部环境。

上海合作组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫表示，尽快协调阿富汗局势是维护和巩固上合组织地区安全与稳定的重要因素之一。上合组织支持阿富汗成为独立、中立、统一、民主、和平的国家，消除恐怖主义、战争和毒品。

此次论坛由中国和中亚五国智库共同主办。与会代表认为，中国和中亚国家应当建立和拓展智库合作网络，实现信息资源共享，共同促进民心相通，智库应当发挥好沟通桥梁和智力保障作用。

《 人民日报 》（ 2021年11月21日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)