新华社华盛顿11月19日电 中国驻美国大使秦刚18日与布鲁金斯学会董事会进行视频交流并发表演讲时指出，近年来，中美关系遭遇了前所未有的严重困难，但中美必须拿出远见、决断和行动，共同抵制两国走向对抗和世界再分裂的前景，为中美两国和世界走出一条光明的道路。

秦刚提及电影《卧虎藏龙》中有关大侠笑傲江湖、讲信讲义的对白。他表示，中美和平共处、行侠仗义、并肩前行对这个世界不是很好吗？为何要斗得势不两立、你死我活、两败俱伤呢？

秦刚提出四点建议。一是不忘初心。他说，冷战已结束30年，我们要坚定对冷战思维说不，对搞意识形态划线、阵营分割、集团对抗说不，始终顺应时代潮流，牢记中美两国和世界各国人民的共同愿望，推动建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

二是牢记责任。中美应加强沟通与合作，既办好各自国内的事，又承担起应尽的国际责任，共同推进人类和平与发展的崇高事业。展现大国担当，为世界提供更多公共产品，带头践行真正的多边主义，维护公正合理的国际秩序。

三是坚持原则。拼凑针对第三国的小集团，是开历史倒车。世界不应再被“新柏林墙”阻断。我们应弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，拒不尊重和承认别国人民自我选择的发展道路，这本身就是最大的不民主。滥用泛化国家安全概念，无端打压别国企业，是逆全球化潮流而动，加剧世界经济风险。世界不应再被“脱钩”“断供”所割裂。

四是聚焦合作。人类社会面临的挑战难题层出不穷，中美需要合作、必须合作的领域数不胜数。气候变化是中美可以而且应该开展合作的重要领域。

秦刚强调，一个中国原则不仅是中美关系的政治基础，也是公认的国际关系准则和国际社会普遍共识，是现行国际体系和秩序的重要组成部分。任何歪曲联合国大会第2758号决议、在国际上挑战一个中国原则的图谋，就是改变台湾问题现状，就是破坏国际规则和国际秩序，是徒劳的。

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