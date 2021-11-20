新华社北京11月20日电 题：“坚持人民至上”是中国共产党成功的关键——多国驻华大使热议学习中共十九届六中全会精神

新华社记者伍岳

“我认为，世界各国的朋友，包括俄罗斯在内，只要想同中国进一步发展友好关系，都应该了解中共十九届六中全会精神。因为如果不了解中国共产党的目标和追求，就不可能读懂中国。”俄罗斯驻华大使杰尼索夫19日在参加宣介会时这样说。

当日，中共中央对外联络部以线上线下相结合的方式举办中共十九届六中全会精神专题宣介会。来自全球160多个政党和组织机构的500多位代表以及近100位在京驻华使节出席。中联部部长宋涛以及有关专家学者向外方作宣讲，全面介绍解读全会的重大意义、丰富内涵和世界影响。多国政党领导人、驻华大使在宣介会上表示，“坚持人民至上”是中国共产党取得历史性成就的重要原因，也是各国执政党最应该学习的经验之一。

杰尼索夫表示，中国共产党始终坚持人民至上，十分令人钦佩。“我认为，正是因为人民至上的思想，中国共产党才能取得包括消除绝对贫困和全面建成小康社会在内的一系列无与伦比的成就。”

采访中，杰尼索夫还谈到了中国的全过程人民民主，他说，民主不应该是生搬硬套或者被强加给一个国家，而应当是一个国家倾听本国民众的呼声、自然而然的选择。中国的经济发展取得了非常大的成就，中国人民生活的幸福感不断提升，这都说明中国的民主是最适合本国国情的。“一些西方国家拼命想当‘民主灯塔’，妄图自己来评判他人、分割世界，这是非常恶劣的行径，绝不会得逞。”

老挝驻华大使坎葆同样谈到了中国共产党的人民情怀。她说，《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》展现了中国共产党始终坚持在实践中寻找真理，坚持人民立场和为人民服务。

“中国共产党成立百年来，特别是中共十八大以来，中国实现了翻天覆地的变化。中国的综合国力全面增强，人民生活水平不断提高，国际和地区影响力持续扩大，成为维护和促进国际地区和平、稳定、发展、互联互通的重要力量。”坎葆说。

在埃及驻华大使穆罕默德·巴德里看来，中国共产党所坚持的“人民至上”理念，在脱贫攻坚和抗击新冠肺炎疫情两件大事上得到了集中体现。他说：“消除贫困是对全人类发展来说最重要的一个目标，新冠肺炎疫情是全世界现今面临的最严峻挑战，中国的经验和以人为本的理念无疑会为世界作出突出贡献。我期待通过学习中共十九届六中全会精神，更深地理解中国共产党取得成功的钥匙，并将它带回埃及。”

马达加斯加驻华大使罗班松说，自己的祖辈是从中国广东佛山来到马达加斯加的移民，因此他格外关注“家乡”的发展状况。当他看到当地党员干部尝试了多种措施带动乡亲们脱贫致富、推进乡村建设时，他立刻就明白了为什么中国能够在各领域取得日新月异的变化。

“中国共产党带领中国人民以决绝的勇气和爱国情怀，创造出了一个又一个的发展奇迹。中国的发展经验具有重大意义，值得学习借鉴，我也相信中共将会在下一个百年新征程中创造更大的成就。”罗班松说。

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