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30万个爱心包助力“春蕾计划——梦想未来”

2021年11月20日10:43 | 来源：人民网-国际频道
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人民网讯  11月19日，中国儿童少年基金会“女生不简单”青春期健康教育校园公益项目在广州启动，项目将在全国各地全面开展，是落实“春蕾计划——梦想未来”行动的内容之一。

“女生不简单”青春期健康教育校园公益项目将以青春期健康教育为切入点，搭建线上和线下平台，为青春期女生和家庭提供公益支持。主要服务内容包括：面向全国1000多所中学女生免费发放30万个“女生不简单”爱心包；面向学校老师、校医开展师资培训；组织项目专家进校园，面向学生、校医、家长开展科普课堂。该项目预计惠及全国各地30万名青春期女生。

中国儿童少年基金会副理事长、秘书长朱锡生表示，青春期是每个人成长的必经阶段，正确引导女生适应青春期的各种生理和心理变化，推动青春期健康知识的教育普及，需要全社会的高度关注。希望通过实施“女生不简单”青春期健康教育校园公益项目，帮助女生掌握青春期健康知识，提高自我保护意识和能力；提升学校老师和校医专业健康指导能力；指导家长掌握与孩子沟通的方式和技巧，构建积极正向的教育环境，营造幸福的家庭氛围。 

(责编：苏缨翔、常红)

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