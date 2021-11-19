人民网巴黎11月19日电 （记者李永群、刘玲玲）法国中部圣艾尼昂市博瓦勒野生动物园18日举行命名仪式，为今年8月2日在此诞生的两只中国大熊猫幼崽命名“欢黎黎”和“圆嘟嘟”，寓意中法友谊和健康成长。中国奥运跳水冠军张家齐和法国著名足球运动员姆巴佩分别担任“欢黎黎”和“圆嘟嘟”的“命名人”。

记者在现场看到，举行命名仪式的熊猫馆“中国之巅”装扮得喜气洋洋，屋顶悬挂着红色灯笼和印有双胞胎幼崽画像的旗子，处处洋溢着欢快友好的气氛。在现场嘉宾的热切期待下，两只可爱的大熊猫宝宝第一次在公众面前亮相，乖巧灵动，憨态可掬。据中方育幼专家介绍，出生于今年8月的“欢黎黎”“圆嘟嘟”已满百天，体重已经从出生时的149克、128克增长到接近6千克。

据园方介绍，“欢黎黎”“圆嘟嘟”这两个名字最终在超过12.2万次投票中获得38.22%的选票，从5对备选命名中脱颖而出。“欢黎黎”的“欢”字来自熊猫妈妈的名字“欢欢”，“黎”字取自法国首都“巴黎”；“圆嘟嘟”的首字来自熊猫爸爸“圆仔”，“嘟嘟”意指“成都”。这两个名字寄托着两国人民对熊猫宝宝健康快乐成长、延续中法友谊的祝愿和期许。

中国驻法国大使馆临时代办余劲松致辞表示，在中法双方的共同努力下，“欢欢”“圆仔”在法国安家落户、添丁进口、幸福生活，为中法关系史增添了充满温情的一页。此次两只大熊猫幼崽由中法知名运动员联合命名，是两国在生态和体育领域的一次“跨界”合作，为中法各领域交流提供了创新形式。大熊猫承载了人类“人与自然和谐共生”的美好愿景。相信中法将继续共同引领全球生物多样性保护事业，为构建地球生命共同体作出更大贡献。

法国外交部国务秘书勒穆瓦纳表示，大熊猫是中国的国宝，也是连接法中这两个东西方悠久文明的桥梁。法中两国都是全球生物多样性保护的领军者，相信两国未来可以在该领域开展更多合作。

姆巴佩在命名活动上表示，非常荣幸作为“欢黎黎”“圆嘟嘟”两只可爱的大熊猫幼崽的命名人，祝愿它们健康成长，为法中两国人民带来更多欢乐。作为法国年轻一代，愿意积极投身濒危动物保护工作，共同守护地球家园。

“再过两个多月，北京冬奥会吉祥物‘冰墩墩’将再次把世界团结在我的家乡北京”，张家齐说，“我也期盼与世界各国运动员相聚在2024年巴黎奥运会，再来看望‘欢黎黎’‘圆嘟嘟’！”。

博瓦勒动物园园长德洛尔介绍说，博瓦勒动物园长期以来与中国成都大熊猫繁育研究基地开展了卓有成效的合作，“欢黎黎”“圆嘟嘟”两只大熊猫幼崽长势喜人，预计12月中旬即可与公众见面。博瓦勒动物园致力于野生动物的保护研究和科普教育事业，希望继续与中方开展密切合作，共同促进全球生物多样性保护事业。

今年8月2日凌晨，旅居在博瓦勒动物园的中国雌性大熊猫“欢欢”顺利诞下双胞胎。目前，两只雌性幼崽的体重各自都已超过5千克。2012年1月，“欢欢”和另一只雄性大熊猫“圆仔”从中国来到博瓦勒动物园，开启为期10年的中法大熊猫繁育合作计划。2017年8月4日，“欢欢”诞下雄性幼崽“圆梦”，“圆梦”成为首只在法国出生的大熊猫。

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