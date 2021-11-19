来自马考的渔民。人民网记者 鲁扬摄

人民网北京11月19日电 （记者符园园、鲁扬）策马奔驰的牛仔，奋力拉网的渔民，虔诚凝望的老妪……一张张对比强烈的黑白照片，让人仿佛置身于巴西的边缘地带，洞见了当地人的生存状态。不同于大多数人对巴西的第一印象——热情的桑巴和奔放的足球，奥坎塔拉镜头下的巴西，聚焦在远离城市喧嚣的偏远地区，记录了一群“另外”的巴西人在大自然下的生活劳动，展现了巴西多元的风貌、风俗以及多样的自然环境。

11月18日，巴西摄影师阿拉肯·奥坎塔拉的摄影展《巴西人》在北京中华世纪坛开幕。此次展览由巴西驻华大使馆协同北京国际摄影周2021组委会、中华世纪坛艺术馆共同筹办。巴西驻华大使保罗·瓦莱和中国艺术研究院副院长、北京国际摄影周学术主持李树峰、中华世纪坛艺术馆馆长冀鹏程等嘉宾出席了开幕式。

奥坎塔拉是巴西自然摄影师先驱以及当代巴西最重要的摄影师之一。《巴西人》摄影作品集囊括了奥坎塔拉的90幅摄影作品，集中展现和歌颂了巴西边远地区居民及他们与大自然紧密联系的生活模式，是他50年摄影生涯中的巅峰代表。

李树峰认为，此次摄影展不管是从内容还是摄影形式来看，都是非常有文化价值的。摄影师深入边境地带进行创作，以一种平等的心态记录了当地人的生活深处，让人更加完整、系统、全面地认识了巴西，了解巴西多元并存、丰富且充满历史感的文化。

巴西驻华大使保罗·瓦莱在接受人民网专访时表示，非常高兴看到阿拉肯·奥坎塔拉的作品在中国展出，这些作品不仅具有艺术价值，更从人文角度展现了巴西人的状态，这正是我们希望中国观众能更加了解的方面。

“在过去的20年里，中国和巴西之间的经贸合作取得了非凡的成果，但这仅是两国关系中的一小部分。提起巴西，大多数中国人可能会想到足球、大豆等少数几样东西。同样的，巴西人对于中国的了解也不够深入。” 保罗·瓦莱认为，如果双方不推动更进一步的认识，那么就无法了解对方文化的丰富性。两国人民可以通过互相了解、学习和认识对方的文化而获益良多。

近年来，中巴两国开展了各种友好文化交流活动。受新冠疫情影响，人员的跨境交流大幅减少。在此背景下，两国积极探索新的交流方式，通过线上线下相结合的方式，举办文化节、电影节、艺术展览等系列活动，向对方人民展示多样的文化。“中巴两国人民对彼此都有很大的兴趣，举办文化交流活动有助于拉近两国人民的距离。” 保罗·瓦莱说，我们希望让两国民众人心更加相通，对彼此的认识更加多样和全面。

据悉，本次摄影展将持续至11月28日。此次在“北京国际摄影周2021”上展出其中的20幅作品，由奥坎塔拉本人精心挑选，这也是他的摄影作品首次在中国亮相。

(责编：苏缨翔、常红)