新华社北京11月18日电 题：把稳中美巨轮共同前行之舵

新华社记者

中美关系处在十字路口的关键时刻，中美元首16日举行视频会晤，举世瞩目。双方围绕中美关系战略性、全局性、根本性问题以及共同关心的重要问题进行了充分、深入的沟通和交流。这次“坦诚、深入、建设性和富有成效”的会晤，是中美两国掌舵人对双边关系的又一次把舵引航，为中美两艘巨轮沿着正确航道前行指明了方向、注入了动力。

当今时代，百年未有之大变局与新冠疫情叠加交织，世界进入动荡变革期，面临多重挑战的人类呼唤大团结、大担当。作为世界前两大经济体和联合国安理会常任理事国，中美能否处理好双边关系，事关两国和两国人民根本利益，攸关世界前途命运，是两国必须回答好的世纪之问。习近平主席以“巨轮航行”作比，强调“中美两国是两艘在大海中航行的巨轮，我们要把稳舵，使中美两艘巨轮迎着风浪共同前行，不偏航、不失速，更不能相撞”。

巨轮同行海上，必须尊重安全航行的基本原则。中美建交40多年来，两国关系虽历经起伏，但总体保持向前发展，成为世界上最重要的双边关系之一。历史证明，只有尊重彼此社会制度和发展道路，尊重对方核心利益和重大关切，尊重各自发展权利，平等相待，管控分歧，求同存异，坚守不冲突不对抗的底线，坚持互利互惠，不玩零和博弈，不搞你输我赢，才能确保中美两艘巨轮“不偏航、不失速，更不能相撞”。相互尊重，和平共处，合作共赢，这三大“航行”原则，既是中美关系发展经验和教训的总结，也是指引未来中美相处的正确之道。

不偏航，就是要坚持正确航向。中美合则两利、斗则俱伤，合作是唯一正确选择。过去50年，国际关系中一个最重要的事件就是中美关系恢复和发展，造福了两国和世界。当前形势下，推动中美各自发展，维护和平稳定的国际环境，包括有效应对气候变化、新冠肺炎疫情在内的全球性挑战，都需要健康稳定的中美关系。引领中美关系积极向前发展，共同推进人类和平与发展的崇高事业，是造福两国人民的需要，也是国际社会的期待。中美历史文化、社会制度、发展道路等差异，不应成为阻碍双方交流的鸿沟，更不应成为美国一些政客妄图打压和改变中国、逆转中美关系的借口，中美理应在求同存异基础上相互借鉴、彼此合作、共同进步。历史是公正的，中美关系只能搞好，不能搞砸，这是两国元首的重要共识。

不失速，就是要注入稳定动力。互利互惠、合作共赢是发展中美关系的动力之源。中美两国经济总量超世界三分之一，对世界经济增长贡献率超过50%，互利合作为两国经济，也为世界经济提供了持续的增长动力和发展机遇。当下，中美在经济、能源、两军、执法、教育、科技、网络、环保、地方等诸多领域存在广泛共同利益，应该互通有无、取长补短，不断做大中美合作的“蛋糕”。中美经济巨轮破浪前行，不仅惠及两国人民，也将产生巨大的雁阵效应，推动全球经济复苏。美方还应该看到，中美经贸关系本质是互利双赢，把中美经贸问题政治化，滥用和泛化国家安全概念打压中国企业，损害美中福祉，伤及全球利益。

避免相撞，就是要做好风险管控。中美合作是世界之福，对抗是世界之祸。以建设性方式管控分歧和敏感问题，防止中美关系脱轨失控，是中美关系重要优先事项之一。中美存在分歧很自然，关键是要建设性管控，避免扩大化、激烈化。美方应深刻理解，尊重彼此核心利益是发展中美关系的政治基础。台湾、涉港、涉藏、涉疆、涉海等问题事关中国主权和领土完整，事关中方核心利益和关切。中方在这些重大问题上没有妥协空间，不容任何外部势力干涉。中方捍卫自身主权、安全、发展利益的决心坚定不移，美方应尊重中方利益和关切，务必谨慎处理好与此有关的问题。

避免相撞，还需要防止误解误判。中国人民对美好生活的向往，是中国发展最大内生动力；中国人民历来爱好和平，主张和为贵；对外开放是中国的基本国策和鲜明标识；中国倡导和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，反对搞意识形态划线、阵营分割、集团对抗……本次会晤，习近平主席对中国发展道路和战略意图做出客观清晰阐释，就民主、国际秩序、中美经贸、能源安全、气候变化、公共卫生安全等问题阐明了中方立场。中国的发展自带和平的基因，从来不是要挑战或取代谁。开诚布公的对话，目的正是增进双方对彼此意图的了解，管控分歧，稳定预期，防止误解误判。

太平洋足够大，容得下百舸争流；地球足够大，容得下中美各自和共同发展。当前中美关系处在历史关口，两国元首都强调中美关系的重要性，都反对打“新冷战”，都认为中美不应该冲突对抗。此次中美元首视频会晤，有利于增进双方相互了解，增加国际社会对中美关系的正面预期，向中美两国和世界发出了强有力信号。下一步，美方应肩负起大国应有的历史担当与国际责任，与中方相向而行，以实际行动落实两国元首会晤精神，推动中美关系重回健康稳定发展的正确轨道，造福中美两国人民和世界各国人民。

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