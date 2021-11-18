新华社哈瓦那11月17日电（记者林朝晖）古巴芬利疫苗研究所研究室主任达格玛·加西亚17日对新华社记者说，该国与意大利合作开展的一项新冠疫苗临床试验进展顺利，该试验将验证古巴自主研制新冠疫苗“主权Plus”作为通用加强针的效果。

15日，35名年龄介于19岁至59岁之间、已完成其他款新冠疫苗接种的志愿者从意大利都灵来到古巴首都哈瓦那。16日，他们每人接种了一剂“主权Plus”疫苗。

参与这项临床试验的志愿者马泰奥·萨卡尼接受新华社记者采访时说：“我们衷心感谢古巴……我们希望这项研究取得的成果能够造福全人类。”2020年4月，在意大利新冠疫情最严峻的阶段，古巴向都灵派出了亨利·里夫国际医疗队，为挽救都灵人民的生命作出贡献。

据加西亚介绍，这是一项基于严格科学标准的临床试验，得到古意两国伦理委员会认可。主要试验地点是古巴的普拉德拉国际健康中心和意大利都灵市一家医院。加西亚还表示，“这一临床试验有助于加强国际科研合作”。

古巴公共卫生部17日公布的数据显示，该国当日新增新冠确诊病例246例，累计确诊959553例；新增死亡2例，累计死亡8246例。截至17日，古巴约76%的人口已完全接种该国自主研制的新冠疫苗，部分科研机构和医疗部门工作人员已接种加强针。目前，古巴为民众接种的是其自主研制的阿夫达拉、“主权02”和“主权Plus”疫苗。

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