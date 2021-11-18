新华社德黑兰11月17日电（记者王守宝 高文成）国际原子能机构日前发布伊朗履行伊核问题全面协议情况的最新报告。伊朗常驻维也纳联合国和其他国际组织代表穆罕默德·礼萨·盖比17日就此表示，国际原子能机构成员应避免就报告某些方面做出仓促或出于政治动机的评论。

伊朗伊斯兰共和国通讯社援引盖比的话报道说，伊核协议相关方未能采取“务实和具体”措施应对美国对伊经济制裁，因此伊朗已将浓缩铀丰度提高到伊核协议规定上限3.67%以上。

盖比说，伊朗正在对首都德黑兰以西的卡拉季市离心机部件生产车间发生的破坏行为进行司法和安全调查。在这一调查结束以前,国际原子能机构进入该场所超出了其法律权限。盖比同时表示，尽管伊朗与国际原子能机构的技术观点存在分歧，但双方旨在解决问题的互动仍在继续。他证实国际原子能机构总干事格罗西将于本月22日到访伊朗并探讨双边合作的途径。

国际原子能机构最新报告表明，该机构继续就伊朗对伊核协议的相关承诺开展核查监督，但无法进入卡拉季市一处离心机部件生产车间安装监控摄像头。报告还证实了伊朗宣布生产60%丰度浓缩铀的信息。

今年6月23日，在卡拉季市发生了针对伊朗核设施的破坏行动，未造成人员伤亡和财产损失。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方会谈今年4月开始在奥地利首都维也纳举行，讨论美伊两国恢复履约问题，迄今已举行6轮。

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