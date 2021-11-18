新华社伦敦11月18日电 专访：中国可持续发展创新领域成果引人注目经验可资借鉴——访牛津大学学者、英国社科院院士傅晓岚

新华社记者孙晓玲

英国牛津大学技术与管理发展研究中心主任、英国社会科学院院士傅晓岚日前在接受新华社记者专访时表示，近年来中国在可持续发展创新领域成果引人注目，实践经验可供其他国家学习借鉴，国际社会应加强创新合作以应对挑战，推动全球可持续发展进程。

傅晓岚说，传统上，欧美等地区和国家在可持续发展创新领域保持领先地位。自2013年以来，中国在该领域的研发与投入已“实现超车”，达到世界领先水平。

她表示，无论是研发投入、新技术应用，还是产业化发展，中国的实践经验为全球可持续发展作出了重要贡献。以可再生能源为例，目前中国光伏、水电及风电技术和生产能力都处于世界前列，正为本国及世界提供可负担的低成本清洁能源。

傅晓岚表示，中国在可持续发展领域的创新道路与探索经验可向外推广，其他国家可通过借鉴中国经验努力实现生产能力和技术双重追赶，形成规模产业，从而“闯出一条绿色转型发展之路”。

谈及各国如何应对可持续发展过程中的挑战，傅晓岚认为主要可从四方面着手，即加强全球可持续发展领域的创新合作、加快国际技术转移、鼓励私营部门参与创新发展以及加大政府支持。

她说，国际社会可通过政策协调和营造良好国际环境来推动全球可持续发展领域的创新合作。同时，在加快国际技术转移、推动国际知识产权保护相关改革的基础上，加强对发展中国家资金、技术支持，为推进可持续发展提供更多便利和保障。

她还表示，各国要鼓励私营部门积极参与全球可持续发展和技术创新，并加大政府支持力度。

傅晓岚说，可持续发展领域创新不同于一般技术创新，将带来新兴技术变革，并逐步改变现有生产和生活方式。然而，这种改变不会自动发生，且成本可能较高，需要通过调整政策和法规来推动，也需要加大公共财政投入来鼓励。

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