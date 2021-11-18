新华社北京11月18日电 （国际观察）决心提振信心 开放中国给世界带来机遇——海外人士积极评价中国坚定扩大开放

新华社记者

近年来，去全球化思潮抬头、贸易摩擦上升，世界经济发展与国际合作受阻，新冠疫情肆虐更让全球经济合作前景面临巨大挑战。中国作为体量最大、最具活力的新兴经济体，一直用行动向世界表明坚定的开放决心。

中国国务院总理李克强16日晚在北京以视频方式出席世界经济论坛全球企业家特别对话会，深入阐明中国继续深化改革、扩大开放的政策立场。海外人士认为，中国经济韧性强劲，积极改善营商环境，为世界经济复苏带来更多动力，中国的机遇就是世界的机遇。

开放中国带来全球机遇

全球发展离不开经济开放，持续稳定的开放型经济意味着降低关税和各种壁垒，有利于所有市场参与方。专家认为，中国重视市场开放和全球化，为全球企业提供了更多机会，有利于全球经济长远发展。

阿根廷-中国生产、工业和贸易商会基础设施委员会成员、IATASA公司副总裁费尔南多·法佐拉里认为，中国是世界经济的重要助推器，也是全球各经济体保持良好运行不可或缺的伙伴。中国为全球经济复苏，实现合作共赢做出了重要贡献。同时，中国在推动南南合作中的基础设施建设和融资方面做出了重要努力，这对于全球发展非常重要。

巴西中国问题研究中心主任、经济学家罗尼·林斯认为，中国坚持改革开放，持续改善营商环境，向世界打开本国广阔的市场，与其他国家在经济领域建立了更大程度的互动，刚刚结束的进博会就是鲜明的例证。中国的快速发展，推动了世界经济发展，给其他国家提供了共同发展的机会。

沙特物流解决方案服务公司首席执行官纳伊夫·卡塔尼说，中国扩大开放给沙特企业带来巨大商机，沙特物流行业与中国的商贸往来发展势头迅猛，越来越多优质的中国商品进入沙特市场，中国的机遇就是世界的机遇。

开放中国护航全球贸易

当前，全球贸易和投资受疫情拖累，遭保护主义和单边主义袭扰。中国克服重重阻力，推动外贸发展。截至今年9月，中国外贸连续16个月保持正增长，特别是今年以来一直保持在两位数增长。商界人士认为，中国坚持扩大开放，推动多领域多层次国际合作，对维护全球自由贸易至关重要。

泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才认为，中国已成为世界自由贸易最有力的引领者和促进者。作为世界第二大经济体，中国以身作则，积极遵循多边主义，开放本国市场，坚决反对贸易保护主义。

瑞士西区经济发展署前署长、知名企业家菲利普·莫尼耶强调：“毫无疑问，中国不仅愿意促进全球经济复苏、维护产业链和供应链的稳定，而且愿意将自由贸易和多边主义作为维护世界和平行之有效的方式，这无疑让全球商界感到放心。”

法国巴黎法中友好协会副主席利亚齐德·本哈米说，中国作为世界贸易组织成员一直努力推动各方采用国际标准、促进贸易自由化。中国国内需求日益增长，中等收入群体稳步扩大，对华投资的外国企业收益持续增长。

开放中国吸引全球投资

作为去年全球唯一实现正增长的主要经济体，中国经济运行稳中加固，高质量发展取得成效。专家认为，中国坚持市场开放为外资提供了长期投资机遇。

宏观经济研究机构MRB合伙公司执行合伙人兼新兴市场策略师迈赫兰·纳赫贾瓦尼表示，中国的资本流入异常强劲，今年大多数时间外国投资者在积极投资中国股市，买入中国政府债券作为全球性储备资产，对中国的外国直接投资也强劲增长。

法国经济学家达尼埃尔·阿贝表示，中国经济是世界经济增长的主要引擎，法国等西方经济体需要富有韧性的中国经济。中国加快创新和工业与服务业发展，诸多产品和品牌享誉世界。不少外资企业在华投资兴业，加深了对中国经济的了解，在市场竞争与合作中获益。

日本佳能全球战略研究所研究主任濑口清之表示，世界一流企业都非常重视中国市场，正积极扩大投资，日本企业不能错过中国机遇。（执笔记者：邓茜；参与记者：陈俊侠、刘春燕、刘亚南、王亚光、尹南、张笑然、胡冠、陈晨、陈威华、赵炎、孙晓玲、黄河）

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