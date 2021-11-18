新华社北京11月18日电（记者刘欢、王承昊）中美元首视频会晤日前举行，习近平主席在会晤中阐述了中方在台湾问题上的原则立场。多位权威专家接受新华社记者采访时表示，此次会晤涉台内容十分清楚，中美双方向国际社会传递了反“台独”的强有力信号。

受访专家表示，中美作为世界前两大经济体和联合国安理会常任理事国，必须找到正确的相处之道。不支持“台独”是美国政府长期以来一再重申的立场。美方应始终恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，慎重妥善处理台湾问题，以免中美关系和台海和平稳定受到损害。

中国人民大学两岸关系研究中心主任王英津说，近一段时期，台海局势面临新一轮紧张，原因在于民进党当局一再企图“倚美谋独”，而美方一些人有意搞“以台制华”。这也引发了国际社会对台海地区可能出现冲突的担忧。此次中美元首视频会晤传递出明确清晰的反“台独”信号，有效回应了各方疑虑与关切。

“台湾问题是中美关系中最重要、最敏感的问题。”外交学院美国研究中心主任李海东指出，一个中国原则和中美三个联合公报是中美关系的政治基础，历届美国政府对此都有明确承诺。只有这个政治基础有了保障，中美关系合作总体前景才有保障，才能灵活处理不同领域议题。

美方一些人最近在台湾问题上不断采取错误言行，企图混淆、虚化一个中国政策。对此，中国政府多次向美方提出严正交涉。受访专家认为，关于一个中国的涵义和内容，无论在政治上还是法理上，都是非常明确的，集中体现在中美三个联合公报和联大2758号决议等具有法律效力的正式国际协议和文件中，不容篡改、不容歪曲，更不容否定。正如外交部发言人所说，所谓“与台湾关系法”“对台六项保证”，纯粹是美国内一些势力炮制出来的，都与中美三个联合公报背道而驰，实质是将美国的国内法凌驾于国际义务之上，是非法、无效的。

李海东分析说，通过此次会晤，中方又一次向美方清晰有力表达，台湾的未来除了与大陆实现统一，没有其他前途可言。中方保留采取一切必要措施的选项，来捍卫国家主权和领土完整。希望美方在处理台湾问题上有更加清醒的认识，正确选择大势大利、摒弃短视小利，推动中美关系和平稳定发展。

连日来，民进党当局对大陆媒体关于中美元首会晤的报道说三道四，炒作美方“对台承诺”，鼓噪所谓“四个坚持”。对此，专家受访指出，试图靠外部势力谋“独”绝无可能得逞，民进党当局执迷不悟只会遭致沉重打击。

李海东说，美国总统拜登谈及台湾问题时的表态向国际社会传递了清晰信号，即“台独”不被接受。这彻底打破了民进党当局认为美国会为“台独”背书的幻想。众所周知，美国打“台湾牌”目的是遏制中国发展，但他们始终清楚，支持“台独”意味着将面临极具破坏性的严重后果，他们不会为了“台独”而牺牲美国整体利益。

“台湾问题事关中国主权和领土完整，涉及国家核心利益。”上海台湾研究所常务副所长倪永杰说，民进党当局顽固坚持“台独”立场 ，挑战一个中国原则和“九二共识”，勾连外部势力大搞谋“独”挑衅活动，这是台海和平稳定的最大威胁。制止“台独”倾向的发展，阻断美台勾连，就是在维护台海和平，就是在管控风险，以防止台湾问题对中美关系造成颠覆性、全局性破坏。

王英津表示，“台独”行径只会给台海和平稳定带来更多紧张动荡，给岛内民众带来更多灾祸。大陆方面已多次表明，愿以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景，但也绝不给“台独”留下任何生存空间。如果“台独”分裂势力挑衅逼迫，甚至突破红线，我们将不得不采取断然措施。这句话，相信美方一些人和民进党当局都能听得懂。

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