新华社华盛顿11月17日电 通讯：“接触中文的第一天，我就爱上了它”——美国加州大学伯克利分校教授高棣民的中国故事

新华社记者杨士龙 胡友松

美国加州大学伯克利分校社会学教授托马斯·戈尔德（中文名高棣民）博士的办公室里珍藏着一张意义非凡的照片，来访的中国客人都会驻足欣赏一番。

照片记录的是发生在1974年7月10日的温馨一刻：时任美国国务卿基辛格在华盛顿肯尼迪中心热情接见了中国武术代表团。高棣民见证了那一历史瞬间。

中国武术代表团在美国的四周时间里，访问了檀香山、旧金山、纽约和华盛顿特区，当时正在哈佛大学社会学专业读研究生的高棣民全程担任翻译。这次访问是继1971年4月著名的“乒乓外交”后，中美两国关系即将解冻之际又一次重要的人文交流。

高棣民曾在美国国务院兼职中文翻译多年，有丰富的随团翻译经验。日前在接受新华社记者采访时，高棣民回忆道：“（那天）在肯尼迪中心（演出）中场休息期间，基辛格来到后台会见代表团。我为他做了两分钟的翻译。”

高棣民接触中文始于1966年，那年他在俄亥俄州奥伯林学院选学亚洲历史。“中文和我以往学的任何东西都迥然不同。接触中文的第一天，我就爱上了它。”他说。

高棣民与中国更深的缘分是在哈佛大学期间，他成为赴华交流学习的美国研究生。从1979年2月到1980年2月，他在上海复旦大学度过了一年难忘的时光。

高棣民一行1979年2月初到达北京时，中国已经开始实行改革开放。“当时印象很深的一点是，中国人非常善于抓住机遇，他们期盼自己的国家富强起来。”他说。

在这段中国求学经历结束之后，高棣民又多次来到中国，他说自己可谓最早见证中国过去40多年巨变的人士之一。“中国的经济崛起非比寻常，没人能预想到它会发展得这么快、这么成功。”

2012年，高棣民回到复旦大学，在加州大学海外教育项目任教。他感觉中国的年轻一代越来越自信，比父辈更容易融入国际社会。

“中国学生的英语水平、对新思想的开放态度以及课堂上的积极表现都让我惊讶不已……他们中许多都是我的得意门生。”他说。

在加州大学伯克利分校，高棣民曾担任国际与地区研究所副所长、中国研究促进计划创始人、以及中国研究中心主任。他关于中国的著述题材广泛，包括青年、大众文化、私营企业、下岗工人以及公民社会等问题。

退休后的高棣民现在担任美中关系全国委员会公共知识分子项目顾问。“我希望能多做些贡献。我们所做的一件事，就是培养下一代研究中国的学者，增加他们对中国的了解，提升他们向美国人客观阐释中国的能力。”他说。

他说，中国经济社会的发展变化、中国崛起及其国际影响力提升都是非常积极正面的。

对于未来美中关系的发展，他认为，美中两国均需采取措施，创造机会，通过提供研究资助等，引导和鼓励更多年轻力量加入促进双方人文交流和研究的队伍中来。

高棣民还提出，对于以研究中国为职业的美国人和以研究美国为职业的中国人来说，双方要“遵循理性、建设性的方式”，深入思考应为改善中美关系作出哪些努力。

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