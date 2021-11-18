新华社贝鲁特11月18日电（记者刘宗亚）黎巴嫩集邮协会17日获准发行纪念封、纪念币和纪念明信片，祝贺中国和黎巴嫩建交50周年。

集邮协会主席瓦里夫·库迈哈在视频连线发行仪式上着重介绍了纪念明信片的设计。他说，这次发行的纪念明信片有三种，一是印有中国长城和黎巴嫩南部城市提尔凯旋门的照片，它们是自古以来中国与黎巴嫩贸易关系发展的见证；二是印有黎巴嫩著名作家纪伯伦和较早介绍翻译其作品的中国著名作家冰心与茅盾的照片，他们是两国文化交流的代表；三是印有中国领袖毛泽东与黎中关系先驱马海德谈话场面的照片。

库迈哈说，黎巴嫩期待进一步发展与中国的关系，学习中国发展的成功经验。

中国驻黎巴嫩大使钱敏坚通过在线视频出席了发行仪式。他说，黎巴嫩集邮协会精心设计两国建交纪念主题纪念封、纪念币和明信片，充分表达了中黎两国间的友好情谊。近年来，在双方共同努力下，中黎人文交流日益密切，为推动两国关系发展发挥了重要作用。希望中黎各界有识之士以两国建交50周年为契机，进一步加强互动，拓宽交流渠道，丰富合作手段，助力中黎友好事业蓬勃发展。

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