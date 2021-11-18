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专访：老挝商界冀望中老铁路成为“梦想坦途”——访老挝国家工商会执行副会长道旺·帕占塔冯

2021年11月18日20:12 | 来源：新华网
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　　新华社万象11月18日电 专访：老挝商界冀望中老铁路成为“梦想坦途”——访老挝国家工商会执行副会长道旺·帕占塔冯

　　新华社记者章建华 波奇

　　老挝国家工商会执行副会长道旺·帕占塔冯日前接受新华社记者专访时说，中老铁路是老挝人民冀望已久的“梦想坦途”，将帮助老挝实现“变陆锁国为陆联国”战略。

　　道旺说，中老铁路是中国“一带一路”倡议与老挝国家发展战略的对接项目。他注意到，在多高山高原的老挝北部修筑铁路难度大、成本高，需要更先进的技术，但老中工程人员即将完成铁路建设。“中老铁路是一个就要实现的梦想，老挝商界相信将从中受益。”

　　道旺认为，中老铁路将大幅削减运输成本，大力促进贸易、投资、吸引更多游客，整体上提升老挝经济水平。进口便利后，老挝物价和通货膨胀都会降低，更多外资流入老挝将改善外汇市场，通信、教育和卫生事业也会取得相应进步。

　　道旺注意到，中国是老挝第一大出口市场和投资来源国，也是老挝第二大进口来源国。中国每年从老挝进口大量农产品，铁路会促进老挝农业生产，增加对华农产品出口，老挝农民的收入会相应提高。同时，老挝对中国投资者、游客将更具吸引力，这也会给老中两国企业带来更多合作机会。

　　“老挝人民对于即将通过中老铁路开展旅游、贸易感到骄傲、激动，”道旺对新华社记者说，“这条铁路是两国友谊的象征，将给两国人民带来幸福与繁荣。”

(责编：刘洁妍、杨牧)

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