新华社华盛顿11月17日电（记者高攀 许缘）美国哈佛大学教授、白宫经济顾问委员会前主席贾森·弗曼17日呼吁美国联邦储备委员会加快缩减资产购买规模的速度，到明年3月提前结束资产购买计划，以应对美国高通胀压力。

弗曼在彼得森国际经济研究所举办的媒体吹风会上说，今年以来美联储一直低估美国通胀上升幅度和持续时间，10月美国通胀率已升至30年来最高水平。即便按照过去两年的平均水平计算，美国通胀率也远超2%的通胀目标。

弗曼认为，美国通胀率未来一段时间仍将维持高位，不会像美联储预期的那样很快回落。这主要是因为美国财政刺激规模很大、国内需求强劲，而供应瓶颈不会很快缓解，同时劳动力市场接近充分就业、薪资增长加快。

弗曼说，经通胀调整后的美国实际利率水平更低，金融环境与一年前相比更宽松，而目前美国经济复苏已回到正轨，维持极度宽松的货币政策已不合时宜。他呼吁美联储尽快调整货币政策，加快缩减资产购买规模的速度，到明年3月提前结束资产购买计划，同时引导市场预期为明年上半年美联储可能开始加息做好准备。

弗曼表示，如果货币政策调整滞后，未来为抑制通胀而急剧收紧货币政策的可能性就更大，这会增加金融市场动荡和美国经济衰退风险。

从去年年中开始，美联储按照每月购买约800亿美元美国国债和400亿美元机构抵押贷款支持证券的速度增持债券，以压低长期利率并刺激经济复苏。今年11月初，美联储宣布将从本月晚些时候开始逐月削减资产购买规模150亿美元，包括100亿美元美国国债和50亿美元机构抵押贷款支持证券。如果保持这一缩减购债速度不变，美联储将于明年6月结束资产购买计划。

随着美国通胀压力上升，一些美联储官员和经济学家近期开始呼吁美联储加速缩减购债，为尽早启动加息做准备。圣路易斯联邦储备银行行长詹姆斯·布拉德日前接受媒体采访时表示，美联储有必要在未来货币政策会议上朝着更“鹰派”的方向发展，加速缩减购债，以管理通胀风险。

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