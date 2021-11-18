新华社金边11月18日电 通讯：新一季柬埔寨芒果干开始出口中国了！

新华社记者毛鹏飞

柬埔寨四号国道沿线的磅士卑省是芒果主要产区，高棉大地雨水和阳光滋养下的芒果，果肉细腻、香气醇厚，摘下后直接运往加工厂，经过清洗、削皮、切片、糖渍、烘干等工序，变成一片片香甜柔韧的芒果干，等待送到中国消费者手中。

近日，中国检验认证集团柬埔寨公司签发了柬埔寨芒果新收获季开始以来芒果干输华的第一张证书。这批由中宝（柬埔寨）食品科技有限公司生产的130吨芒果干12日离开西哈努克港码头，预计22日抵达中国厦门。

中国检验认证集团柬埔寨公司总经理陈其生对记者说：“柬埔寨芒果收获季节从10月持续至次年5月。我曾两次参观和检查生产流程，对产品进行全过程质量监督，相信这批产品会为这一季柬埔寨芒果干对华出口开一个好头。”

中宝（柬埔寨）的芒果干加工厂坐落在磅士卑省尖山县上万公顷芒果园中。记者走进加工车间前，要先消毒、佩戴口罩、帽子和卫生面罩，确保食品安全卫生。厂房内，原料堆放、清洗消毒、削皮切片、糖渍烘干等功能区有序分布。一颗颗芒果在熟练工人手里，只见削皮刀上下翻飞，芒果皮一片片飞出，只需数秒就完成了削皮工序。

农业是柬埔寨支柱产业之一，也是新冠疫情下难得实现逆势快速发展的行业。柬农林渔业部数据显示，2021年1月至10月，柬埔寨向68个国家和地区出口农产品40亿美元，同比增长87.5%。

中国已成为柬埔寨多项农产品的最大出口市场。以芒果干为例，柬埔寨是东南亚芒果主要产区，全国种植芒果面积达到13万公顷，年产量170万吨。2021年前10个月，柬埔寨出口芒果干1.5万吨，同比增长195.4%，其中1.2万吨出口中国。

中宝（柬埔寨）总经理欧阳建斌说：“柬埔寨农业资源丰富，水果和加工产品非常受中国消费者欢迎。经过加工制作的芒果干保留了果肉纤维，酸甜与柔韧恰到好处，让消费者在任何季节都能享受浓浓的芒果原香。”

据了解，中宝（柬埔寨）引进了中国先进的生产设备和技术工艺，自2021年1月10日开始投入生产芒果干以来，已解决当地700人就业和2万吨新鲜芒果的销售问题，上半年芒果干总产能为2000吨左右。

陈其生说，近年来，许多中资企业响应“一带一路”倡议和农业走出去战略，到柬埔寨投资设厂，向柬方传授农产品加工技术，提高当地农产品附加值，帮助提升了柬埔寨农产品在国际市场的形象和地位，也增加了许多就业机会，助力当地农民增收。

11月15日，柬农林渔业部表示，柬政府2022年将拨出2.5亿美元，向农业领域发放优惠贷款，促进农业发展。

得知这一消息，欧阳建斌更有信心。他说：“随着区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）和中柬自贸协定未来生效，在柬投资农业将有更广阔市场前景。我们将充分利用原产地优势，加大对东南亚农副产品深加工的研究与开发，为消费者提供高品质健康休闲食品。”

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