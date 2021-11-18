中外专家线上交流。中国外文局文化传播中心供图

人民网北京11月18日电 （记者陈尚文）日前，由中国外文局文化传播中心主办的全球青年多维对话“科技的传承与创新”主题活动举行，来自西班牙、墨西哥、白俄罗斯等国的中外科技专家齐聚线上，围绕科技文化的传承和发展，分享各自的经验和观点，与中外青年代表沟通交流。

主办方代表介绍说，在科技交流与合作过程中，科技文化的传承与创新起到了十分关键的作用，此次活动以“科技的传承与创新”为主题，就是为了促进世界各国青年，以更加广阔的视角，看待文化与文明的交流。

2021年中国政府友谊奖获得者、北京科技大学教授阿尔伯托分享了钢铁工业中的挑战与创新成果，以及该领域跨国研究合作案例。他呼吁世界各国加强国际合作，共同为减少二氧化碳排放作出贡献，携手解决全球挑战。

全球健康药物研发中心主任研究员陈烁分享了借助科技手段研发抗结核药物的创新技术。他表示，药物研发是一项系统工程，更是长期且有一定风险的领域，全球健康药物研发中心通过在不同疾病领域创建多元化项目组合，并运用多种创新技术，将新药开发成功的可能性最大化。

来自中国科学院福建物质结构研究所的张潜翀通过介绍图形显示技术及液晶等材料的显示原理，展示了材料科学创新所带来的多彩显示世界。他强调，发光材料仍面临一系列有待攻克的问题，而这些问题的解决都必须依赖于不断的创新。

创新的背后离不开对历史的传承，追溯科技进步的轨迹和线索，将为科技创新打下坚实基础。北京科技大学考古学副教授胡安·曼纽尔·卡诺·桑奇探讨了中国工业化的国际技术交流，通过分析工业遗产重新利用的代表案例，他指出，工业建筑的再利用不仅能带动城市周边繁荣，还有益于城市生态系统。

活动中，与会嘉宾还与中外青年代表就如何培养“Z世代”的创新精神、激发科技热忱等展开交流。与会人士表示，培养“Z世代”科技探索的好奇心至关重要，在向青少年传授科学基础原理的同时，更应该以各种形式向学生展示科技创新的魅力，鼓励青少年主动深入思考。

“全球青年多维对话”是针对“Z世代”青年搭建的中外文化交流平台，致力实现互联网社群化场景下垂直高效交流传播，通过机制化活动推动东西方文明交流互鉴，促进“Z世代”青年树立多元平等、包容开放的文明观。

(责编：苏缨翔、常红)