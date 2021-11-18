人民网北京11月18日电 （记者曾书柔）11月18日，阿曼苏丹国迎来第51个国庆日。阿曼驻华使馆对人民网表示，期待中国—阿曼稳固的双边关系在两国领导人的英明领导下迎来更广阔的的发展空间。

阿曼驻华使馆在致函中提到，阿中战略伙伴关系背后是两国人民1400多年来友好交往历史渊源的延续，并随着1978年两国建交而飞速发展。如今，阿曼成为中国在阿拉伯海湾地区的重要战略伙伴，各领域合作不断拓宽。2021年初，中国国务委员兼外长王毅首访阿曼，并与阿曼领导人达成了加强双边交流合作的一致意见，阿中关系发展行稳致远。

使馆强调，阿曼始终是中国核心利益问题的可靠支持者，是亚洲基础设施投资银行的首批创始成员之一，是最早坚定支持“一带一路”倡议的国家之一，中国在助力阿曼实现经济多元化目标上作出了突出贡献，特别是贸易、投资以及5G网络和信息技术领域。

使馆表示，在苏丹海赛姆·本·塔里格的领导下，阿曼人民将继续在各领域内奋发进取，尤其是在阿曼“2040愿景”下，阿曼开启了迎接挑战的大门，跟随区域化和全球化发展步伐，抓住契机，努力创造更多机会提升经济竞争力和社会福利，以促进国内各区域经济社会发展，从而实现跻身发达国家行列的目标。

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