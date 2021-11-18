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“龟速推广（疫苗）”当选澳大利亚2021年“年度词汇”

2021年11月18日15:18 | 来源：人民网-国际频道
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人民网堪培拉11月18日电 （记者陈效卫）据澳大利亚广播公司18日报道，澳大利亚国立大学全国词典中心公布2021年澳大利亚“年度词汇”为“strollout”。

“Strollout”是“stroll”（悠闲地散步）和“rollout”（展开，推广）的合体，诞生于今年澳大利亚政府推广新冠疫苗初期。当时，联邦政府在养老院的推广疫苗接种力度和速度被澳工会理事会（ACTU）助理秘书奥布赖恩指责为“strollout”，意即“悠闲地不慌不忙地推广”，也可译为“龟速推广（疫苗）”。这个新词一经降生，很快就登上国际舞台。美国《华盛顿邮报》刊文质疑“为什么澳大利亚只有6%人口接种疫苗，被其他国家远远抛在后面”，开篇就提到澳疫苗接种是“strollout”。

事实证明，语言是时代的记录仪。全国词典中心表示，新冠疫情见证了数百个新词和短语的诞生。去年的年度词汇“iso”（isolation，隔离）也与疫情相关。今年除了当选“年度词汇”的“strollout”外，“double-vaxxed”（两针接种）也成热门词汇。此外，“AUKUS”（奥库斯，即澳英美联盟）和“net zero”（净零，即净零排放）也已成为常用的新词。

(责编：苏缨翔、常红)

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