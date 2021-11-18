新华社北京11月16日电 题：推动中美关系重回健康稳定发展轨道

新华社记者王宾

全球瞩目的中美元首视频会晤16日举行。会晤中，习近平主席就新时期中美如何相处提出相互尊重、和平共处、合作共赢三点原则，为推动中美关系重回健康稳定发展轨道把舵引航。

过去50年，中美关系恢复和发展，造福了两国和世界。近年来，由于美方奉行错误的对华政策，中美关系遭受全面冲击，极大损害了包括中美在内的世界各国共同利益。中美关系重回健康稳定发展轨道，符合和平发展、合作共赢的时代潮流，是两国和世界人民的共同期盼。

相互尊重，是发展健康稳定中美关系的基本前提。中美两国历史、文化、发展阶段不同，利益诉求各异，存在分歧很自然，“高人一等”的傲慢心态，无助于增信释疑、化解矛盾。中美应在平等相待基础上加强对话沟通、建设性管控分歧，照顾彼此核心利益和重大关切，坚守不干涉内政的国际准则，以政治远见和实际行动，实现相互尊重、求同存异。

和平共处，是发展健康稳定中美关系的重要底线。中国不以牺牲别国利益为代价，坚定走和平发展、合作共赢之路，对此国际社会有目共睹。一些美方政客动辄把中国定为“假想敌”，不过是霸权“焦虑症”作祟，既不客观理性，也可能导致误解误判风险。放下狭隘的零和博弈心态，构建理性客观的对华战略认知，才能真正找到两国正确相处之道，守好不冲突不对抗底线，为人类和平发展进步注入更多确定性和正能量。

合作共赢，是发展健康稳定中美关系的世界期待。地球足够大，容得下中美各自和共同发展。历史和现实充分证明，中美合则两利、斗则俱伤，合作是唯一正确选择。眼下，人类的“地球村”面临诸多紧迫挑战，亟待包括中美在内的世界各国携手应对。作为世界最大发展中国家和最大发达国家，中美应肩负起特殊重要责任，坚持互惠互利、推进各层级各领域交往合作，为世界和平稳定与发展繁荣作出更大贡献。

当前，中美关系处在重要历史关口，此次元首会晤向两国和世界发出了强有力信号。着眼长远，中美双方应相向而行，以实际行动落实两国元首会晤精神，推动中美关系回到健康稳定发展的正确轨道。

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