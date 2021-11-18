新华社莫斯科11月17日电（记者华迪）俄罗斯塔斯社17日发布消息说，塔斯社在国际空间站开设记者站，成为全球首个在国际空间站设立常驻机构的媒体。

当日，塔斯社社长米哈伊洛夫与俄国家航天集团公司总裁罗戈津在莫斯科签署合作备忘录。

消息说，塔斯社首位太空记者为俄罗斯宇航员亚历山大·米苏尔金。他将于12月8日与日本亿万富豪前泽友作及其商务助理乘坐俄罗斯“联盟MS-20”号飞船进入太空，并将于起飞前收到塔斯社特约记者证。

米苏尔金将在空间站讲述自己的工作和生活，读者可通过塔斯社了解相关消息，相关照片和视频也会在塔斯社网站和社交媒体官方账号上发布。

米哈伊洛夫说：“对我们而言，俄罗斯宇航员成为自己的同事是难以置信的荣耀，我们已经迫不及待看到来自太空的新闻和画面。”

罗戈津表示，相信塔斯社在空间站设立记者站将使更多人有机会了解俄罗斯的航天事业。他说：“与塔斯社的合作旨在普及俄罗斯在太空的活动，使塔斯社的读者能更多地了解宇航员在轨工作、科学实验、太空飞行等细节。这些细节将由直接参与整个过程的宇航员亲自讲解。”

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