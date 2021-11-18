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比利时加强防控以应对疫情反弹

2021年11月18日13:45 | 来源：新华网
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　　新华社布鲁塞尔11月17日电（记者潘革平）因近期新冠疫情反弹，比利时首相德克罗17日宣布一系列疫情防控新措施，包括扩大强制戴口罩的范围、强制实行远程办公、推进新冠疫苗加强针接种等。

　　德克罗说，目前疫情形势严峻，希望每个人“担负起各自的责任”，避免封禁措施再度出台。

　　当天宣布的防疫新措施定于11月20日生效。按照新规，强制戴口罩的场所包括公共交通工具、医疗场所、餐饮场所、文体娱乐场所、商店和购物中心等，强制戴口罩的年龄下限从12岁改为10岁。50人以上的室内活动和100人以上的室外活动将实行健康证明加戴口罩的“双保险”政策。另外，政府将全力推进疫苗加强针接种，针对5岁至11岁低龄人群的疫苗接种有望很快启动。

　　近期，比利时新冠疫情再度反弹，新增确诊病例、住院病例、重症病例以及死亡病例均有所增长。比利时国家公共卫生研究所17日公布的数据显示，11月7日至13日这一周，平均每日新增确诊病例10283例，较前一周增加27%。11月10日至16日，平均每日新增住院病例238.4例，较前一周增长21%。截至17日，比利时累计报告新冠确诊病例1524862例，累计死亡26444例。

(责编：高歌、燕勐)

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