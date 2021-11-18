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英国通胀水平创近十年新高

2021年11月18日13:42 | 来源：新华社
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　　新华社北京11月18日电 英国国家统计局17日说，主要受能源和燃料价格上涨因素影响，英国10月消费者价格指数（CPI）比去年同期上涨4.2%，同比涨幅为2011年11月以来最高。

　　CPI是衡量通货膨胀的关键指标。英国9月CPI同比涨幅为3.1%，10月的CPI涨幅则超出预期。英国国家统计局首席经济学家格兰特·菲茨纳说，导致这一涨幅的主要因素包括，电力和燃气价格上调导致的家庭能源费用增加，二手车和燃油涨价，餐厅和旅馆提价等。

　　10月26日，在英国伦敦，车辆经过“超低排放区”指示牌。（新华社记者李颖摄）

　　菲茨纳说，工厂生产成本、原材料价格提高也在“很大程度上”推动了通胀水平飙升。

　　此外，英国国家统计局说，去年10月前后，受“封城”等防疫措施影响，一些商品和服务的价格“急剧下跌”，如今CPI同比猛涨，也与去年同期的低基数有关。

　　英国房屋价格数据显示，英国9月房价比去年同期增长11.8%，同样加重了人们对通胀的担忧。

　　英国AJ贝尔公司的金融分析师丹妮·休森说：“我们正在进入高收入、低失业率但同时物价也高的境况。我们真的需要担心（发生）滞胀……消费者现在非常痛苦，他们开始意识到，通胀不会很快消失。即便是中央银行加息，也不一定奏效。”

　　11月11日，英国伦敦一家超市部分薯片产品无货。（新华社记者李颖摄）

　　据路透社报道，英国金融市场预判，为抑制通胀，英国央行英格兰银行在12月将基准利率从0.1%的创纪录低点提高到0.25%的可能性接近100%。

　　据报道，英国央行或于12月16日开会期间决定加息。如果那样，英国央行将成为新冠疫情暴发以来首个决定加息的主要经济体央行。

　　受此预测影响，英镑对美元、欧元汇率17日均出现上涨，其中英镑对欧元汇率一度涨至21个月以来新高。而联合利华公司、利洁时集团、英美烟草公司等出口型企业股价跌幅接近1%。（郭倩）

(责编：高歌、燕勐)

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