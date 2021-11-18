新华社华盛顿11月17日电（记者许缘 高攀）美国总统拜登17日致信美国联邦贸易委员会主席莉娜·汗，敦促后者就美国石油和天然气公司可能通过违法行为导致汽油价格持续高企展开调查。

拜登在信中说，大量证据表明美国石油和天然气公司存在损害消费者利益的违法行为。过去一个月间，加油站出售的汽油价格涨幅达到3%，而作为汽油主要成分的粗制汽油价格却下跌超过5%。二者之间的巨大差价“难以解释”，并且远远超过疫情期间的平均水平。拜登认为，美国石油和天然气公司正从高昂汽油价格中攫取高额利润。

拜登要求联邦贸易委员会就石油和天然气公司可能存在的违法行为进行调查，并动用该机构一切工具对错误做法予以惩罚。对此，联邦贸易委员会发言人琳赛·克里回应称将着手调查。

近月来，美国能源价格持续飙升并推高物价。美国劳工部10日公布的数据显示，10月美国消费者价格指数（CPI）环比上涨0.9%，同比涨幅达6.2%，是1990年11月以来最大同比涨幅。当月能源价格环比上涨4.8%，同比涨幅达30%，其中汽油价格环比上涨6.1%，同比涨幅达49.6%。

美国媒体报道说，往届美国政府也曾在面临油价高企压力时敦促联邦机构调查油气公司哄抬价格和操纵市场等违法行为，但很少有企业受到来自联邦层面的处罚。2005年，卡特里娜飓风袭击美国墨西哥湾沿岸导致油价飙升时，联邦贸易委员会曾调查油气公司操纵市场行为，但最终表示未找到充分证据。

(责编：高歌、燕勐)