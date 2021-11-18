新华社联合国11月17日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵17日表示，索马里当前应集中精力推进选举进程，顺利举行选举有助于维护索马里政治稳定，并为索人民继续推进国家重建奠定政治基础。

戴兵在当天举行的安理会索马里问题公开会上表示，中方欢迎索领导人以大局为重，坚持对话协商，努力达成和解，并就加快选举作出积极承诺。索各方为举行选举克服了重重困难。当前索议会上院选举刚刚结束，下院选举已开始进行。希望各方继续保持积极势头，认真落实去年9月17日和今年5月27日达成的选举协议，共同推动选举进程不断取得进展。中方赞赏联合国索马里援助团（联索援助团）和非盟驻索马里特派团（非索团）在技术、后勤和安全方面提供的帮助，呼吁国际社会继续向索选举提供必要的政治和资金支持。

戴兵指出，中方强烈谴责摩加迪沙近期发生的炸弹袭击事件，对遇难者表示哀悼。目前，索马里、非盟、联合国等主要各方正在就2021年后非索团安排进行协商，希望各方能够在充分尊重当事国意见的基础上，达成均可接受的方案。中方一直尽己所能支持非索团，我们已决定向非索团提供年度现汇援助。

他说，中方呼吁国际社会认真听取索政府呼声，帮助索马里加强安全能力建设，在解除安理会对索武器禁运问题上采取积极行动。中方期待秘书长根据安理会决议授权，对索武器弹药管理进行技术评估，并就解除对索武器禁运设定明确、现实、可衡量的评估标准。

戴兵强调，受新冠疫情、暴力冲突和极端天气影响，索马里近一半人口亟待人道救援。同时，索马里政府面临巨大财政压力，人道、疫苗资源严重不足，国家发展计划被迫放缓。国际社会应采取积极行动支持索马里的人道和发展需要。中方对索马里当前面临的困难感同身受，已于上月向索交付价值400万美元的援助物资。中方还将再次向索提供50万剂疫苗，全力支持索马里抗疫努力。中方将继续同国际社会一道，为索马里和平重建提供切实帮助。

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