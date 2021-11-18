人民网联合国11月17日电 （记者李晓宏）当地时间11月17日，联合国安理会举行阿富汗问题公开会。中国常驻联合国代表张军出席会议并阐述中方立场。

张军表示，当前阿富汗正处在由乱及治的关键阶段，面临人道、经济、反恐、政治四重挑战。国际社会应加强团结合作，及时伸出援手。要支持阿富汗缓解人道困难，逐步开展经济社会重建。联合国要进一步发挥协调作用，动员各方加大并尽快落实对阿人道援助。从长远看，要帮助阿富汗恢复国内市场，参与地区和国际经济合作，走上良性发展道路。中方呼吁世界银行、国际货币基金组织等考虑对阿恢复融资支持。

张军指出，国际社会要积极引导接触，支持阿富汗实现自主、稳定、有效的国家治理。应对阿富汗各党派、各民族进行正面引导，推动阿富汗坚持广泛包容的政治取向，实施温和稳健的内外政策，保护少数族裔、妇女儿童基本权益，发展睦邻友好合作。要高度警惕恐怖主义抬头，敦促阿富汗各方同恐怖势力划清界限，采取自主、坚决、有效行动，打击包括“伊斯兰国”“东伊运”在内的一切恐怖势力。

张军指出，各类涉阿机制要加强协调，形成合力。阿富汗邻国已正式启动协调合作机制，中国明年将举办第三次外长会议，推动邻国加强合作，为阿富汗实现长治久安贡献邻国力量。中方支持联合国为帮助阿富汗实现平稳过渡发挥重要作用。联阿援助团未来授权应充分反映变化的形势，契合阿富汗的期待，同有关国际和地区机制的工作和优先重点相辅相成。

张军特别指出，人道危机是阿富汗当前最严峻、最紧迫的挑战。联合国粮农组织、世界粮食计划署近期报告显示，阿富汗超过一半人口正在面临前所未有的严重饥荒，95%的家庭吃不饱饭。儿童基金会统计表明，今年底将有320万五岁以下儿童严重营养不良，如不立即采取行动，将有100万儿童可能因此夭折。寒冬将至，阿富汗民众迫切需要食物、药品和保暖衣物，否则这个冬天将十分艰难。

张军强调，在此背景下，单边制裁特别是阿海外资产被冻结已成为不容忽视的瓶颈问题。阿富汗的教师、医生、护士已半年多没有领到工资。教师拿不到工资，学校不能正常运转，还谈什么女童上学问题？医生、护士没有基本收入，如何帮助民众战胜疫情？资产冻结是对阿富汗民众的集体惩罚，在道德上不可接受，在现实中加剧人道灾难。阿富汗被冻结资产应尽快归还给他们真正的主人，不能被用作威胁和胁迫的筹码。

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