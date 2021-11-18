人民网曼谷11月17日电 （记者赵益普）17日上午，中国援柬埔寨第七批200万剂科兴新冠疫苗抵达金边国际机场。当天，柬埔寨政府在机场举行了隆重的迎接仪式。

柬埔寨首相洪森在仪式上表示，柬埔寨国家疫苗接种运动的成功与中国提供的新冠疫苗密不可分，中国疫苗已成为柬埔寨疫苗战略的核心，也是一把能够维护公共卫生、拯救人民生命的关键钥匙。中国是柬埔寨真正的铁杆朋友，始终在柬埔寨困难时期及时地、无条件地支持和帮助柬埔寨。同时，中国向柬埔寨等国家提供疫苗也是中国将新冠疫苗视为全球公共产品和在抗击新冠肺炎疫情危机中体现其全球领导能力的又一力证。

据了解，柬埔寨国家第一阶段疫苗接种运动，即向全国6岁以上人群接种疫苗，已于11月1日正式结束。迄今为止，中国向柬埔寨提供新冠疫苗近3900万剂，超过柬获得疫苗总数的90%。目前，柬全国各领域正逐步恢复开放，以“新常态”促进经济增长复苏。

中国驻柬埔寨大使王文天表示，中国疫苗安全有效，为柬抗击疫情发挥了重要作用。目前，柬经济社会发展正在有序恢复当中。新冠疫情发生以来，中柬两国人民同舟共济，守望相助。只要疫情一天不结束，中国对柬的抗疫援助就一天不会停止，在抗击新冠疫情的斗争中，中国人民将始终与柬人民站在一起。

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