两国领导人此次会晤显示，历史责任感，应是引领中美关系向前发展的重要基础

“中美两国是两艘在大海中航行的巨轮，我们要把稳舵，使中美两艘巨轮迎着风浪共同前行，不偏航、不失速，更不能相撞。”11月16日上午，习近平主席在同美国总统拜登举行视频会晤时强调。

中美关系史上两国元首首次视频会晤，是中美关系和国际关系中的一件大事。双方就事关中美关系发展的战略性、全局性、根本性问题以及共同关心的重要问题进行了充分、深入的沟通和交流。两国元首都强调中美关系的重要性，都反对打“新冷战”，都认为中美不应该冲突对抗。百年变局与世纪疫情交织，世界站在历史的十字路口，中美关系也处在十字路口。关键时刻，两国元首为中美关系把舵引航，为今后一个时期中美关系发展指明了方向、注入了动力，是造福两国人民的需要，也符合国际社会的期待。

把握中美关系发展正确方向，既要端起历史望远镜回顾过去，也要登高望远、展望未来。今年2月11日的两国元首除夕通话和9月10日两国元首再次通话时，习近平主席分别谈到“过去半个多世纪”“1971年双边关系‘破冰’以来”的历史。在此次视频会晤中，习近平主席强调，过去50年，国际关系中一个最重要的事件就是中美关系恢复和发展，造福了两国和世界。未来50年，国际关系中最重要的事情是中美必须找到正确的相处之道。历史是公正的，一个政治家的所作所为，无论是非功过，历史都要记上一笔。拜登总统表示，我赞同习近平主席所讲，历史是公正的，美中关系只能搞好，不能搞砸。两国领导人此次会晤显示，历史责任感，应是引领中美关系向前发展的重要基础。

把握中美关系发展正确方向，应该展现大格局、肩负大担当，坚持向前看、往前走，拿出战略胆识和政治魄力。习近平主席深刻总结中美关系发展经验和教训，强调新时期中美相处应该坚持相互尊重、和平共处、合作共赢三点原则。今年以来，从安克雷奇、天津到苏黎世、罗马，中美多次互动。中方始终强调，相互尊重、平等相待是中美关系健康稳定发展的重要前提。中美和平共处，是包括中美两国在内的国际社会的共同利益所在。不冲突不对抗是双方必须坚守的底线。合作才能共赢，是两国利益深度交融这一客观现实的必然要求。地球足够大，容得下中美各自和共同发展。双方要坚持互利互惠，不玩零和博弈，不搞你输我赢。

推动中美关系重回健康稳定发展的正确轨道，必须聚焦行动，坚持相向而行。习近平主席指出，中美应该着力推动四个方面的优先事项：一是展现大国的担当，引领国际社会合作应对突出挑战；二是本着平等互利精神，推进各层级各领域交往，为中美关系注入更多正能量；三是以建设性方式管控分歧和敏感问题，防止中美关系脱轨失控；四是加强在重大国际和地区热点问题上的协调和合作，为世界提供更多公共产品。这四个方面的优先事项，是中美两国既办好各自国内的事、又承担起应尽的国际责任所必须着眼的行动方向。双方在这些方面拿出政治决断、向前迈出步子，将给中美两国人民和世界各国人民带来实实在在的利益。

推动中美关系重回健康稳定发展的正确轨道，尊重对方核心利益和重大关切是管控分歧的应有之义。台湾问题始终是中美关系中最重要、最敏感的问题。当前，台海局势面临新一轮紧张，原因是台湾当局一再企图“倚美谋独”，而美方一些人有意搞“以台制华”。针对这种玩火行径，习近平主席明确指出，台湾问题的真正现状和一个中国的核心内容是：世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，中华人民共和国政府是代表中国的唯一合法政府。拜登总统重申，美国政府致力于奉行长期一贯的一个中国政策，不支持“台独”，希望台海地区保持和平稳定。美方应当将承诺落实到行动中，明确、坚定地反对任何“台独”行径，不再向“台独”势力发出错误信号。

这次坦率、建设性、实质性和富有成效的中美元首视频会晤，增进了双方相互了解，增加了国际社会对中美关系的正面预期，向中美两国和世界发出了强有力信号。下一步，美方应同中方一道，坚持相向而行，以实际行动落实两国元首会晤共识，保持对话沟通，加强互利合作，负责任地管控分歧，推动中美关系重回健康稳定发展的正确轨道，造福中美两国人民和世界各国人民。

《 人民日报 》（ 2021年11月18日 02 版）

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