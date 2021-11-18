新华社明斯克11月17日电（记者鲁金博）白俄罗斯总统卢卡申科17日再次与德国看守政府总理默克尔通电话，讨论白俄罗斯与欧盟国家边境难民问题。

据白俄罗斯总统网站发布的消息，两国领导人详细讨论了当前的边境难民问题，并就如何推动相关问题的解决达成了一些谅解。

两国领导人表示，难民问题将提交到白俄罗斯－欧盟层面，白俄罗斯和欧盟确定相关官员后将立即进行谈判以解决现有问题。难民前往德国的意愿问题也将得到解决。

默克尔向卢卡申科转达了欧盟委员会主席冯德莱恩有关让国际组织参与解决难民问题的要求。双方同意继续接触以解决相关问题。

本月15日，卢卡申科和默克尔曾就边境难民问题通电话。

近期，数以千计难民试图从白俄罗斯进入波兰、立陶宛等欧盟国家，最终前往西欧，其中多数人来自中东。波兰等国强化边境管控，严防非法入境，导致大量移民滞留边境。波兰等国指责白俄罗斯策划这场危机，以此报复欧盟先前对白俄罗斯施加的制裁。白方则表示，制裁使白俄罗斯无法控制移民流入。

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