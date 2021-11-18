■ 受访专家：中国科技发展战略研究院研究员 丁明磊

图为参观者在第二十届中国北京国际科技产业博览会上参观展出的北斗卫星导航系统模型

新华社记者 鞠焕宗摄

英国《经济学人》杂志近日刊文称，中国高科技企业在东道国蓬勃发展、健康成长。现在，中国的高端制造装备正在发达国家市场现身。2022年还会有一个趋势，中国将努力在高端技术领域获得全球市场份额。

德国《世界报》日前刊文称，中国在绿色技术的研究和专利方面处于领先地位，一些用于减少二氧化碳排放的新技术，将在应对全球气候变化中发挥核心作用。作为在气候保护技术研究和开发中发挥重要作用的国家，中国在相关领域取得的成就令人惊叹。

埃菲社日前关注，中国航天员在中国空间站与联合国合作开展多项科学实验，其中包括秘鲁、西班牙和加拿大等国科学家的实验项目。中国空间站将成为人类太空探索的重要平台。

近年来，中国深入实施科教兴国战略、人才强国战略和创新驱动发展战略，不断强化顶层设计和系统部署，积极融入全球科技创新体系。从国际比较来看，中国研究与试验发展（R&D）经费投入呈现稳中有进态势，成为拉动全球R&D经费增长的主要力量。2016—2019年，中国R&D经费年均增长11.8%，增速远高于美国（7.3%）、日本（0.7%）等科技强国。在世界主要经济体中，中国R&D经费投入强度水平已从2016年的世界第16位提升到2020年的第12位，接近OECD国家的平均水平。

中国以构建中国特色国家创新体系为目标，全面深化科技体制改革，在基础研究和战略高技术领域取得一批具有世界意义的重大成果。例如，中国发射全球首颗量子科学实验卫星“墨子号”并交付使用，这是人类在量子通讯方面的标志性成果；中国北斗导航卫星全球组网成功，标志着中国卫星导航系统达到国际先进水平，朝着服务全球的目标全速推进；中国建成了全球规模最大的5G独立组网网络，中国企业在欧洲电信标准化协会（ETSI）声明的5G标准必要专利中保持全球领先；中国高铁营业总里程数居世界第一，中国高铁技术“走出去”为更多国家经济发展提供助力；中国“嫦娥”探月之旅、“天问”奔赴火星、“天宫”空间站建设等，成为人类太空探索的新里程碑……

中国科技开放合作的深度和广度不断得以拓展，体现在几个方面：第一，政府间科技合作稳步发展。中国与多个国家建立创新对话机制，深入实施科技合作伙伴计划；第二，加快启动中国牵头的国际大科学计划和大科学工程，加强气候变化、空间、健康、能源、农业等领域国际科技合作，共同应对全球性挑战；第三，“一带一路”科技创新合作成效明显，科技人文交流、共建联合实验室、科技园区合作、技术转移四项行动取得丰硕成果，通过多种方式帮助发展中国家提升科技创新能力；第四，以高水平科技自立自强吸引更多优质外部要素参与国内大循环。中国为高质量发展厚植创新土壤，面向全球组织资源要素，吸引集聚全球优秀人才和创新资源融入城市和区域创新体系，打造全球创新创业乐土。

后疫情时代，人类面临多重严峻挑战，世界经济亟需转型发展。中国注重发挥科技创新的战略支撑作用，促进自身产业发展和经济结构转型，着力改善民生。与此同时，中国始终以全球视野谋划和推动科技创新，充分利用全球创新资源，积极融入全球创新网络，让世界共享中国科技创新的丰硕成果。此外，中国还通过创制国际科技合作公共产品，搭建高层次国际科技交流合作平台，探索多种多样的国际合作新模式，在平等、互利、合作、共赢的基础上构建创新合作共同体，积极参与全球创新治理体系改革和重大国际科技合作规则制定，在重大科技事务中提出中国方案，为世界科技创新发展贡献了中国智慧和中国力量。

（本报记者 李嘉宝采访整理）

(责编：胡永秋、杨光宇)