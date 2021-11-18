本报记者 程是颉

据马尔代夫旅游部最新统计，截至11月10日，马尔代夫今年已接待106万名国际游客。目前，马尔代夫大多数度假景区已恢复开放，酒店床位空置率维持在较低水平。分析认为，采取有效的防疫措施、积极推进疫苗接种、与多方合作开展旅游推广，是马尔代夫旅游业复苏的重要原因。

旅游业是马尔代夫的支柱产业。自2020年秋季起，马尔代夫政府推出了一系列举措，促进旅游业恢复增长，取得显著成效。

马尔代夫旅游部部长毛素姆表示，海岛旅游具有独特的封闭性，为制定精准灵活的隔离政策提供了条件。

在旅游推广方面，马尔代夫旅游部与多家外国航空公司和旅行社保持密切合作，为游客提供一站式服务，比如安排游客在出发前集中完成核酸检测，及时向合作伙伴通报入境防疫政策。

高效的新冠疫苗接种也为马尔代夫旅游业恢复提供了保障。截至9月底，马尔代夫旅游行业从业人员疫苗接种率达93%，至少完成一剂接种的人数达到99%。此外，马尔代夫还推出包含疫苗接种服务的旅行方案。根据该方案，游客在马度假期间可以完成两剂疫苗的接种。

今年3月，中国政府援助的国药疫苗抵达马尔代夫。马尔代夫总统萨利赫衷心感谢中方提供疫苗援助，表示中国援助对马尔代夫的抗疫工作帮助很大。

世界银行预计，2021年马尔代夫有望接待110万名游客，是2019年接待人数的65%。考虑到游客在马尔代夫的平均逗留时间比往年更长，旅游业恢复情况可能比预想得更好。随着国际旅游业逐步正常化，马尔代夫经济有望在2023年恢复至疫情前水平。

（本报伊斯兰堡电）

《 人民日报 》（ 2021年11月18日 17 版）

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