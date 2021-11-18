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世贸组织报告——

多边和区域贸易合作有利于应对未来危机

2021年11月18日05:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社日内瓦11月16日电  （记者陈斌杰）总部位于瑞士日内瓦的世界贸易组织16日发布《2021世界贸易报告》。报告探讨了全球贸易体系在面对危机时的脆弱性与韧性，强调多边和区域贸易合作有利于全球应对未来危机。

　　世贸组织总干事恩戈齐·奥孔乔—伊维拉在报告中说，世贸组织需要为增强经济韧性作出更多贡献，因为未来自然和人为风险及灾难或日益增加。提高贸易措施透明度和可预测性非常重要，有助于决策者和企业做出明智决策。

　　报告认为，当今以深度贸易联系为特征的全球经济尽管更容易受到冲击，但在遭受冲击时也更具韧性。那些试图通过破坏贸易一体化来增强经济韧性的政策，例如鼓励生产回流和自给自足，其效果往往适得其反，而更多区域和多边合作则有利于增强经济韧性。

　　报告认为，在强有力的国际贸易规则支持下，在多边或区域层面开展更多贸易合作，有利于避免和减轻风险，有效应对冲击并从中恢复。


　　《 人民日报 》（ 2021年11月18日 17 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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