本报记者 肖新新

“作为开放合作、互惠发展的重要平台，进博会展现了中国与世界共享发展机遇的诚意，彰显了中国持续推动高水平开放、推动建设开放型世界经济的决心。”美国霍尼韦尔公司相关负责人林世伟近日在接受本报记者采访时表示，不久前举行的第四届进博会为各方提供了深化合作的宝贵机遇，也为世界经济复苏增长注入动力。

“中国的发展机遇不容错过，因为这里开放包容、前景广阔。”林世伟表示，霍尼韦尔所有业务均已落户中国，中国已成为其全球第二大市场和最大的增长型市场。“正是出于对中国未来发展的坚定信心，霍尼韦尔成为全球首批承诺参展首届进博会的企业之一。进博会是中国携手各方实现更大互利共赢的生动写照。”

前三届进博会上，霍尼韦尔展示了多项率先在中国市场推出的技术和解决方案，达成60余项协议。“今年，霍尼韦尔展台面积比去年增加两倍多，并已提前确认参加第五届进博会。”林世伟说，霍尼韦尔聚焦碳达峰、碳中和主题，集中展示航空、智能制造、智慧楼宇等领域30多项创新应用成果，与各方签署了一系列合作协议。

“中国以最大努力提高应对气候变化力度，助推全球减排步伐，展现大国责任与担当。”林世伟表示，“霍尼韦尔约50%的产品和技术都与环保、节能相关，我们通过进博会等平台，加深与各方在众多领域的交流合作。”

霍尼韦尔日前发布的第三季度财报显示，其中国业务继续保持强劲发展势头，销售收入同比涨幅近10%。“我们再次感受到中国市场的强大韧性和旺盛活力。中国市场对我们的重要性只会越来越大。”林世伟说，与中国一起发展，是霍尼韦尔始终未变的核心战略。“中国持续扩大对外开放的愿景、稳健的经济增长以及不断优化的营商环境，为各国企业打开更多机会之门。”

“对霍尼韦尔而言，中国不仅是庞大的销售市场，更是重要的创新源泉。扎根中国市场沃土、分享中国发展红利，使我们在全球竞争中越来越强。”林世伟表示，“有着巨大规模、魅力和潜力的中国市场，为我们开展更具广度和深度的国际合作提供了机会。未来，我们将继续加强同中方合作，努力让更多先进产品、服务和解决方案走向世界。”

《 人民日报 》（ 2021年11月18日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)