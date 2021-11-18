马克·威廉姆斯

短短几十年间，数字技术已在全球普及开来，许多国家正在快速布局数字基础设施。目前，移动宽带网络覆盖全球九成人口，不少国家已启动5G网络推广计划。截至9月，中国已开通建设99.3万个5G基站。同时，信息收集、存储、分析和传输技术的进步推动数据使用爆炸性增长。疫情防控期间，数字技术广泛应用于居家办公、疫情追踪及诊断等方面，为减缓疫情的影响发挥了重要作用。不仅如此，数字技术的快速发展在消除贫困、促进共同富裕方面也极具潜力。

首先，数字技术让人们接触到前所未有的丰富知识，帮助他们提升技能，提高就业能力。数字技术还能更好地匹配求职者与招聘职位，创造新的就业机会，降低商品和服务的生产和运输成本。“用户生产内容”使得内容制造者能够直接接触受众，并以此变现。截至2017年，电子商务为中国农村地区创造超过2800万个就业岗位，大幅提高了人们的收入。需要指出的是，若要充分享受电子商务的红利，还需要物流、熟练工人和融资渠道等相关配套设施的协同发展。

其次，在企业层面，数字技术有助于提高生产率，刺激私营部门投资。研究表明，互联网降低了搜索、复制、运输、跟踪和验证的成本，扩大市场并降低准入门槛。在金融等领域，数字技术使支付和贷款成本降低。在硬件方面，云计算逐步降低企业成本，“基础设施即服务”模式成为新趋势。商业注册、税务申报等公共服务，也可以通过电子政务来提高质量、降低成本。一些国家政府设立的一站式公共服务网站，就是提高效率、增加透明度的范例。

第三，数字技术被运用在各国的减贫事业中。数字化身份证普遍运用于秘鲁社会保护计划，以保障公共资源发放到受助者手中；泰国和菲律宾运用手机数据和地球观测数据来更精确、频繁地预测贫困水平，继而制定相应的干预措施和目标；在中国，贵州省开发连接多个政府部门的大数据平台，为贫困户提供医疗、教育和就业相关的实时信息。

不过，数字服务的广泛使用也带来新的挑战。比如，垄断和其他形式的市场滥用，经济等领域的新歧视，过度的数据提取和隐私侵蚀以及网络攻击风险等。世界银行发布的《2021年世界发展报告：让数据创造更好生活》主张建立数据监管框架。目前，中国和德国已开始采取行动，欧盟、美国、英国等提出了具体的立法建议。此外，数据保护也是当务之急。许多国家都在制定数据保护框架，尝试通过规定具体权限和对数据处理活动进行限制等，帮助民众控制其个人信息被访问、收集和使用。

数字转型可以极大推动全球减贫事业，共同抗击新冠肺炎疫情的行动已充分说明这一事实。然而，从个人、家庭、企业到地区，全球仍存在着巨大的数字鸿沟。缩小数字鸿沟，要在基础设施建设等供给侧提升的基础上，进一步加强需求侧政策，改善用户需求和体验，确保每个人都能有效参与到数字化转型中来。

（作者为世界银行数字发展全球实践局副局长）

《 人民日报 》（ 2021年11月18日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)