绿色是“一带一路”建设的底色。以科学的发展理念为指导，共同推动世界经济“绿色复苏”，是通往美好未来的必由之路，是各国人民的共同期待。8年来，中国积极与共建“一带一路”沿线国家和地区共同打造绿色“一带一路”，让绿色发展理念深入人心，推动全球生态文明建设行稳致远。

巴基斯坦——

水电站发挥综合效益

大坝灌浆工程顺利完工、各台机组转子吊装成功、库区复建大桥中跨合龙……近来，中巴经济走廊首个水电投资项目——巴基斯坦卡洛特水电站工程快速推进，项目工程管理部助理工程师法伊赞·阿克巴尔十分兴奋。

卡洛特水电站位于巴基斯坦北部。这里山脉连绵，有吉拉姆河等多条主要河流经过。卡洛特水电站总装机容量72万千瓦，年发电量约32亿千瓦时，落成投入使用后，将大大提高当地水资源利用率，改善居民用电状况。“我们期盼水电站早日竣工，提供更清洁高效的电能。”阿克巴尔说。

巴基斯坦地理信息系统专家穆罕默德·沙菲克说，除了能源利用，水电站的建设还兼具多方面综合效益。卡洛特水电站位于吉拉姆河流域梯级开发的第四级，项目建成后将提高下游灌溉效率、改善航运条件，水旱灾害也将得到缓解。

今年以来，中巴合作的多个电力项目取得重要进展。4月，中国能建葛洲坝集团投资建设的巴基斯坦苏吉吉纳里水电站实现大坝二期截流；5月，中国三峡南亚公司获得科哈拉水电站项目四大特许经营协议；9月，中巴经济走廊首个电网项目、巴基斯坦南北电力“大动脉”——默蒂亚里—拉合尔正负660千伏直流输电工程投入商运，将帮助巴基斯坦有效应对水力资源南北分布、季节分布不均的挑战。巴基斯坦总理伊姆兰·汗表示，中国企业正在巴基斯坦建设多个水电项目，有利于巴国内提高工农业生产力、促进经济增长，并将直接惠及大众。

“在中国企业的帮助下，巴基斯坦水力资源得到科学高效的规划建设，能源、环境、社会各方面效益逐步显现，为巴经济可持续发展打下了坚实基础。”巴基斯坦总理中巴经济走廊事务特别助理哈立德·曼苏尔表示。

葡萄牙——

光伏发电助力绿色减排

在葡萄牙南部城市阿尔科廷郊外，一片片太阳能电池板在黄褐色的丘陵地上起伏绵延，宛如翻涌的蓝色海浪。今年10月，由中国建材国际工程集团有限公司总承包建设的219兆瓦大型光伏电站（见上图，中国建材国际工程集团有限公司供图）落成竣工，这是欧洲单体装机容量最大的光伏电站。

葡萄牙日照充足，发展太阳能的自然条件优越。近年来，葡萄牙光伏发电量年均增速居各类可再生能源之首，总装机容量已超过1吉瓦。葡萄牙的《2030年国家能源和气候计划》制定了2030年实现可再生能源电力占比超过80%的目标。中葡两国在光伏发电领域的合作受到欢迎。

阿尔科廷电站项目2019年正式开工建设，项目占地面积约320公顷，共安装超过66万片太阳能电池板。建设期间，团队克服地形复杂和疫情影响等因素，顺利完成施工、设备安装和调试等一系列工作。据预测，电站投入运营后年发电量将达3820亿瓦时，每年可满足20万个家庭的用电需求，减少温室气体排放约33万吨。

葡萄牙能源和地质总局发布公告称，这一项目对推动葡萄牙减排行动、实现可再生能源目标具有重要意义。葡萄牙环境和气候事务部部长若昂·费尔南德斯表示，电站投运后不仅会促进葡萄牙绿色低碳发展，可再生能源发电量的增加还有助于稳定和降低电价，造福民众。

近年来，中葡能源合作方兴未艾。中国长江三峡集团有限公司收购葡萄牙电力公司下属葡电新能源公司49%的股权，开展新能源技术研发等合作；国家电网有限公司与葡萄牙国家能源网公司共同出资在里斯本成立能源研发中心，开展可再生能源、智能电网等领域的技术研发合作……葡萄牙能源国务秘书加兰巴表示：“能源合作是葡中务实合作的重要组成部分，葡方欢迎更多中企投资，进一步拓展葡中清洁能源合作，促进电动汽车、绿色氢能等领域合作，携手应对气候变化等全球性挑战。”

马来西亚——

施工建设与环保同行

在郁郁葱葱的树林中，一条正在修建的动物通道从铁路桥梁下方穿过。这是由中国交通建设股份有限公司（简称“中国交建”）承建的马来西亚东海岸铁路项目所在地，也是野生动物穿行区域。

东海岸铁路项目全长660余公里，经过马来西亚多个森林保护区，沿线的保护林中有老虎、马来熊、大象、马来貘等30余种野生动物。为了保护这些地方的植被和动物，中方团队在选线设计时重点考虑利用既有铁路红线，充分利用废弃铁路；经过森林保护区时，施工团队把原计划采用的明挖路基结构调整为隧道形式，避免了铁路穿越保护区破坏地表植被……

“人在车中坐，车在画中游。”东海岸铁路安全官瑞兹瓦在项目上工作3年，最大的感受就是这条路“风景美如画”，“中方在节能培训、环保体系建立和先进工艺实施等方面很有经验。作为一名马来西亚环保从业者，我能够参与到这条绿色发展之路的建设感到非常自豪。”

“经济发展和生态保护是并行的。坚持施工与环保同行、环保与建设同步，是我们一直强调、贯彻的原则。”项目总经理孔琦说，开始施工后，工程方案几度调整，就是为了更好地保护自然环境。方案优化后，穿过森林保护区的线位数量从30多个减至10余个，森林保护区影响面积从最初逾2000公顷减少至216公顷，“让当地民众真切地感受自然之美、生活之美”。

2018年，中方与马来西亚自然资源和环境部签署《野生动物管理计划合作备忘录》，确定了为野生动物安装卫星定位项圈、扩充野生动物栖息地、设置安全哨卡、开展阶段性巡逻等具体保护措施。时任马来西亚自然资源和环境部部长旺·朱奈迪表示：“希望每个企业都能这样，将开发项目与环境保护相结合，促进马来西亚的可持续发展。”

（本报北京、伊斯兰堡、马德里、曼谷11月17日电 记者龚鸣、颜欢、程是颉、姜波、刘慧）

《 人民日报 》（ 2021年11月18日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)