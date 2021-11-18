本报记者 齐志明

中非合作论坛第八届部长级会议将于11月底在塞内加尔召开。中非经贸合作取得哪些新进展？新一届论坛会议将如何助力中非合作高质量发展？在国新办17日举行的新闻发布会上，聚焦中非合作论坛第八届部长级会议经贸工作，商务部副部长钱克明回应了相关问题。

钱克明介绍，中非合作论坛北京峰会闭幕以来，商务部会同相关部门，扎实推动“八大行动”高质量落实，引领中非经贸合作克服疫情影响，迅速回稳向好，取得新进展。

数据显示，今年1至9月，中非经贸合作各项指标呈现全面上升态势。其中，中非贸易额达1852亿美元，同比增长38.2%，达到历史同期最高水平。中国对非全行业直接投资25.9亿美元，同比增长9.9%，已超过疫情前2019年的同期水平。

面对疫情挑战，中非团结抗疫特别峰会成功召开，及时调整合作重点向卫生健康、复工复产和改善民生倾斜；针对疫情导致的人员往来困难，借助网络推进人员培训，在非洲设立14个鲁班工坊就地开展职业培训；积极拓展新兴合作领域，中国电商平台大幅提升非洲农产品在华销量……

“成绩单背后，是中非双方勠力同心、共克时艰的不懈努力。”钱克明说，“八大行动”有力支持了非洲国家的经济社会发展和民生改善。中非合作论坛第八届部长级会议的召开，将进一步凝聚中非战略共识，为中非合作可持续、高质量发展指明方向。

疫情冲击下，中非双方均面临防疫情、稳经济的双重压力。钱克明表示，新一届论坛会议将继续发挥战略引领作用，凝聚共识，开拓创新，推动中非合作高质量发展。

钱克明说，本届会议将聚焦疫情形势下非洲经济社会发展及中非合作新机遇，既覆盖中非合作传统领域，又以支持非洲恢复发展为主线，聚焦卫生抗疫、民生减贫和贸易投资等领域，拓展中非在数字经济、绿色低碳、职业教育等新兴领域的合作。

此外，会议将鼓励和支持更多部门、地方、企业、金融机构等多元主体，以及商业信贷、企业投资等市场化资金参与中非合作，不断壮大中国对非洲合作的有生力量。

钱克明介绍，会议期间，中非双方还将共同发布《中非合作2035年愿景》，做好中非合作中长期规划，奠定双方未来阶段合作的主体框架，进一步增强论坛新举措的前瞻性、系统性和延续性。

“近年来，中国自非洲农产品进口增加非常快，5年平均增速达到11.4%。中国目前已经成为非洲农产品出口的第二大目的地国。下一步，中方将继续推动非洲国家和中国企业用好用足各项措施，进一步扩大自非进口规模，推动中非贸易高质量发展。”钱克明说。

《 人民日报 》（ 2021年11月18日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)